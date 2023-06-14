В Новосибирске отремонтируют тротуары почти за 4 миллиона рублей — показываем улицы на карте

В Новосибирске отремонтируют тротуары более чем за 3,7 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупки.
По муниципальному контракту, подрядчик должен отремонтировать и восстановить тротуары на трех улицах Первомайского района. На пешеходных зонах необходимо произвести демонтаж, отремонтировать тротуары, переходы, ступени и восстановить растительность.
В документе указано, что ремонт переходов проведут на улицах Пришвина около домов 2/1 и 2. Также около дома по улице Пришвина, 2 планируют отремонтировать ступени. На улице Тельмана также появятся новые тротуары и растительность. Ремонт пешеходной зоны планируют провести около дома 17 на улице Шукшина.
Все ремонтные работы должны начать 3 июля и завершить до 31 июля этого года. За работы готовы заплатить 3,7 миллиона рублей.
Недавно НГС показал, как выглядят рассыпающиеся пешеходные дорожки в новом парке «Арена» рядом с ЛДС. Их планируют отремонтировать до 20 июня.