В Новосибирске отремонтируют тротуары почти за 4 миллиона рублей — показываем улицы на карте

В Новосибирске отремонтируют тротуары более чем за 3,7 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупки.

По муниципальному контракту, подрядчик должен отремонтировать и восстановить тротуары на трех улицах Первомайского района. На пешеходных зонах необходимо произвести демонтаж, отремонтировать тротуары, переходы, ступени и восстановить растительность.