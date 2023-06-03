«Забыла дома ключи»: буйные подруги трижды дернули стоп-кран поезда по пути из Чика в Новосибирск — видео

— Эти две дамы с собакой зашли в вагон на станции «Шагаловка». Они уже были навеселе и с собой принесли пиво. Сначала сидели спокойно, потом одной что-то взбрело в голову, она пошла и попыталась дернуть стоп-кран. В первый раз не получилось, но потом она дважды остановила электричку, — рассказала Татьяна.

