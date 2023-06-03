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Тема дняПодруги трижды дернули стоп-кран электрички
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«Забыла дома ключи»: буйные подруги трижды дернули стоп-кран поезда по пути из Чика в Новосибирск — видео

По словам очевидцев, женщины с собачкой кидались драться с другими пассажирами и помощником машиниста

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Устав от попутчиц, другие пассажиры помогли им покинуть вагон

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Вечером 3 июня две пассажирки электрички из Коченево в Новосибирск-Главный трижды попытались сорвать стоп-кран, дважды им это удалось. Буйные женщины кидались на других пассажиров и помощника машиниста, рассказала НГС читательница Татьяна.

— Эти две дамы с собакой зашли в вагон на станции «Шагаловка». Они уже были навеселе и с собой принесли пиво. Сначала сидели спокойно, потом одной что-то взбрело в голову, она пошла и попыталась дернуть стоп-кран. В первый раз не получилось, но потом она дважды остановила электричку, — рассказала Татьяна.

По словам женщины, неадекватные пассажирки что-то кричали о забытых дома ключах и невозможности вернуться домой. Фрагмент бенефиса этого дуэта Татьяна успела записать на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Дословно разобрать, о чём кричат эти женщины, у журналиста не получилось

Видео: читатель НГС

— Они очень агрессивно себя вели: кидались на женщин и мужчин, которые делали им замечания. Помощник машиниста вызвал полицию по громкой связи, но буйные подруги попросту вышли в Чике. Если быть совсем откровенной, им выйти помогли, — добавила Татьяна.

НГС запросил комментарий у транспортной полиции.

— В дежурную часть информации о происшествии на электропоезде с данным сообщением 3 июня не поступало, — ответили в полиции на транспорте.

Ранее в Новосибирске во дворе на улице Дуси Ковальчук мужчина арматурой разбил несколько припаркованных автомобилей.

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