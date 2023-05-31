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Тема дняВандал с арматурой повредил пять машин
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Вандал арматурой разбил пять машин во дворе на Дуси Ковальчук — видео, где он сносит зеркало с автомобиля

Полиция приняла заявления от хозяев поврежденного транспорта

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Автомобиль остался без зеркала

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В Новосибирске во дворе на улице Дуси Ковальчук мужчина арматурой разбил несколько припаркованных автомобилей.

Дебошир пришел во двор вечером 30 мая. Его действия попали на камеру видеонаблюдения, ролик был опубликован в группе «АСТ-54». На видео мужчина железным прутом сбивает зеркало одного из автомобилей и убегает.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 / Vk.com

— В полицию поступили заявления от владельцев транспортных средств о повреждении их имущества. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность гражданина, причинившего повреждения. Устанавливаются все обстоятельства и сумма ущерба, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции уточнили, что сейчас получено уже пять заявлений от пострадавших.

В Дзержинском районе Новосибирска 22 мая пенсионерка кувалдой разбила лобовое стекло припаркованного автомобиля.

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