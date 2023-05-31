Вандал арматурой разбил пять машин во дворе на Дуси Ковальчук — видео, где он сносит зеркало с автомобиля

В Новосибирске во дворе на улице Дуси Ковальчук мужчина арматурой разбил несколько припаркованных автомобилей.
Дебошир пришел во двор вечером 30 мая. Его действия попали на камеру видеонаблюдения, ролик был опубликован в группе «АСТ-54». На видео мужчина железным прутом сбивает зеркало одного из автомобилей и убегает.
— В полицию поступили заявления от владельцев транспортных средств о повреждении их имущества. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность гражданина, причинившего повреждения. Устанавливаются все обстоятельства и сумма ущерба, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции уточнили, что сейчас получено уже пять заявлений от пострадавших.
В Дзержинском районе Новосибирска 22 мая пенсионерка кувалдой разбила лобовое стекло припаркованного автомобиля.