Два «суетолога»: как лихач на KIA и неуступчивый Subaru сумели попасть в ДТП на пустом перекрестке

Иногда встреча автолюбителей на дорогах общего пользования неминуема — особенно, если правила дорожного движения нарушает каждый из них. Идеальный пример такой ситуации можно было увидеть 25 мая на перекрестке Толбухина и Доватора: KIA и Subaru, игнорируя ПДД, полетели едва ли не наперерез друг другу. Автоюрист Мария Соловьева в деталях рассмотрела поучительное видео, чтобы понять: кто из водителей сильнее неправ и кого автоинспекторы посчитают виновником аварии.
Кажется, оба автолюбителя куда-то сильно торопились, хотя дороги были совершенно свободны. Белый KIA Rio летел, напрочь игнорируя тот факт, что светофор ему горит красным, темный Subaru Impreza в этот момент решил свернуть налево со встречной полосы.
Подписчики паблика «
— Ехали, никому не мешали. Опять пешеходы, мотоциклисты и электросамокатчики долбаные виноваты, — иронизирует участник сообщества Александр Ш.
— Два суетолога, — ставит диагноз еще один подписчик паблика Алексей В.
Автоюрист Мария Соловьева тоже изучила запись авторегистратора и пришла к выводу: несмотря на то, что правила нарушили оба, предположить, кого автоинспекторы посчитают виновником ДТП, несложно:
— KIA проехал на запрещающий красный, за это, согласно
При этом если лихача на KIA уже ловили за игнорирование запрещающего сигнала светофора, штраф вырастет до 5 тысяч рублей, кроме того, его могут лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Главным виновником столкновения, говорит Мария Соловьева, стал пилот KIA:
— Здесь обоюдная вина, но по большому счету водитель Subaru никому бы препятствий не создал, если бы не KIA. У него более серьезное нарушение, и, вероятнее всего, виновником признали именно его, — подытожила Мария Соловьева.
Ранее НГС писал об аварии на перекрестке Гоголя и Советской. Мы опубликовали жутковатые кадры последствий этого ДТП.