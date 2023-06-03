freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 80.88
eur 87.10
Тема дняЕдем в город с 1,5 млн туристов в год
Все новости
Все новости
Куда ты летишь?

Два «суетолога»: как лихач на KIA и неуступчивый Subaru сумели попасть в ДТП на пустом перекрестке

Оба автомобилиста сделали всё, чтобы столкновение стало неизбежным

2 112

Столкнуться на пустом перекрестке было непросто, но двоим водителям это удалось

Поделиться

Иногда встреча автолюбителей на дорогах общего пользования неминуема — особенно, если правила дорожного движения нарушает каждый из них. Идеальный пример такой ситуации можно было увидеть 25 мая на перекрестке Толбухина и Доватора: KIA и Subaru, игнорируя ПДД, полетели едва ли не наперерез друг другу. Автоюрист Мария Соловьева в деталях рассмотрела поучительное видео, чтобы понять: кто из водителей сильнее неправ и кого автоинспекторы посчитают виновником аварии.

Кажется, оба автолюбителя куда-то сильно торопились, хотя дороги были совершенно свободны. Белый KIA Rio летел, напрочь игнорируя тот факт, что светофор ему горит красным, темный Subaru Impreza в этот момент решил свернуть налево со встречной полосы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте» по достоинству оценили мастерство обоих водителей. Некоторые комментарии и привести в публикации не получится: потянут на оскорбление в СМИ.

— Ехали, никому не мешали. Опять пешеходы, мотоциклисты и электросамокатчики долбаные виноваты, — иронизирует участник сообщества Александр Ш.

— Два суетолога, — ставит диагноз еще один подписчик паблика Алексей В.

Автоюрист Мария Соловьева тоже изучила запись авторегистратора и пришла к выводу: несмотря на то, что правила нарушили оба, предположить, кого автоинспекторы посчитают виновником ДТП, несложно:

— KIA проехал на запрещающий красный, за это, согласно части 1 статьи 12.12 КоАП РФ, ему грозит наказание в виде штрафа 1 тысяча рублей. Subaru в свою очередь, согласно пункту 13.4 ПДД, был должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, которые движутся прямо или направо. Наказать его за это тоже должны штрафом, но поменьше — 800 рублей, — разбирает нарушения водителей юрист.

При этом если лихача на KIA уже ловили за игнорирование запрещающего сигнала светофора, штраф вырастет до 5 тысяч рублей, кроме того, его могут лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Главным виновником столкновения, говорит Мария Соловьева, стал пилот KIA:

— Здесь обоюдная вина, но по большому счету водитель Subaru никому бы препятствий не создал, если бы не KIA. У него более серьезное нарушение, и, вероятнее всего, виновником признали именно его, — подытожила Мария Соловьева.

Ранее НГС писал об аварии на перекрестке Гоголя и Советской. Мы опубликовали жутковатые кадры последствий этого ДТП.

По теме

Разбор ДТПДТПНарушение ПДД
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter