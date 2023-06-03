Два «суетолога»: как лихач на KIA и неуступчивый Subaru сумели попасть в ДТП на пустом перекрестке

Подписчики паблика « АСТ-54 » во «ВКонтакте» по достоинству оценили мастерство обоих водителей. Некоторые комментарии и привести в публикации не получится: потянут на оскорбление в СМИ.



— Ехали, никому не мешали. Опять пешеходы, мотоциклисты и электросамокатчики долбаные виноваты, — иронизирует участник сообщества Александр Ш.

— Два суетолога, — ставит диагноз еще один подписчик паблика Алексей В.

Автоюрист Мария Соловьева тоже изучила запись авторегистратора и пришла к выводу: несмотря на то, что правила нарушили оба, предположить, кого автоинспекторы посчитают виновником ДТП, несложно: