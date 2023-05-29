Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Гоголя и Советской — кадры жесткого ДТП

Вечером 29 мая в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщил паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте аварии находятся сотрудники полиции и скорой помощи.
Авария произошла на перекрестке улиц Гоголя и Советской вблизи остановки наземного транспорта «Гоголя». Отмечается, что на участке дороги столкнулись кроссовер Mitsubishi Outlander и хэтчбек ВАЗ-2113.
Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке дороги образовалась пробка. Движение затруднено по улице Советской. Пользователи 2ГИС поделились фотографиями с места происшествия.
— ДТП. Средний ряд, — сообщил один из пользователей.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП.
Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирске автомобиль перевернулся на крышу на площади Карла Маркса.