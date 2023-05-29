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Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Гоголя и Советской — кадры жесткого ДТП

На месте аварии работают сотрудники полиции и скорая помощь

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Авария произошла вблизи остановки наземного транспорта «Гоголя»

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Вечером 29 мая в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщил паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте аварии находятся сотрудники полиции и скорой помощи.

Авария произошла на перекрестке улиц Гоголя и Советской вблизи остановки наземного транспорта «Гоголя». Отмечается, что на участке дороги столкнулись кроссовер Mitsubishi Outlander и хэтчбек ВАЗ-2113.

Пользователи 2ГИС поделились фотографиями с места происшествия.

Пользователи 2ГИС поделились фотографиями с места происшествия.

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Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке дороги образовалась пробка. Движение затруднено по улице Советской. Пользователи 2ГИС поделились фотографиями с места происшествия.

— ДТП. Средний ряд, — сообщил один из пользователей.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП.

Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирске автомобиль перевернулся на крышу на площади Карла Маркса.

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