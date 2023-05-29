«Наехал на бордюр»: седан перевернулся на площади Маркса — видео с места ДТП

Днем 29 мая автомобиль перевернулся на крышу на левом берегу Новосибирска. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», водитель транспортного средства наехал на бордюр на площади Карла Маркса.
— На площади Карла Маркса водитель седана наехал на бордюр, после чего автомобиль перевернулся на крышу, — указано в сообщении.
Как сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», на месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и скорая помощь. В сообществе опубликовали видео последствий аварии.
По данным сервиса 2ГИС, на месте ДТП образовалась пробка. Затор наблюдается на площади Карла Маркса и улице Покрышкина.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
Днем 29 мая в Новосибирске автобус сбил женщину на улице Рассветной. Сибирячка переходила дорогу.