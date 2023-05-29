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«Наехал на бордюр»: седан перевернулся на площади Маркса — видео с места ДТП

На участке дороги образовалась пробка

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Водитель транспортного средства наехал на бордюр

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Днем 29 мая автомобиль перевернулся на крышу на левом берегу Новосибирска. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», водитель транспортного средства наехал на бордюр на площади Карла Маркса.

— На площади Карла Маркса водитель седана наехал на бордюр, после чего автомобиль перевернулся на крышу, — указано в сообщении.

Как сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», на месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и скорая помощь. В сообществе опубликовали видео последствий аварии.

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На месте ДТП находится скорая помощь

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

По данным сервиса 2ГИС, на месте ДТП образовалась пробка. Затор наблюдается на площади Карла Маркса и улице Покрышкина.

На площади Карла Маркса затруднено движение

На площади Карла Маркса затруднено движение

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НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

Днем 29 мая в Новосибирске автобус сбил женщину на улице Рассветной. Сибирячка переходила дорогу.

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