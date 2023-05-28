100 секунд в любую погоду. Как в Новосибирске хотели сделать безопасные перекрестки, а получили пробки

Таких в городе — 30 штук в разных местах. Сначала такая схема появилась на левом берегу: например, на перекрестке улиц Геодезической и Блюхера, недалеко от ТЦ «Амстердам». Там очень большой поток студентов, поэтому решили сделать отдельную фазу, и всё прошло органично.



Потом режим поменяли на большом перекрестке улиц Никитина и Кирова: там постоянно были наезды на пешеходов при повороте — для них тоже сделали безопасную фазу. И там, и на Блюхера пешеходы теперь ходят по диагонали — это нормальное явление. В этих местах и пешеходы, и автомобилисты хорошо восприняли новую схему движения.