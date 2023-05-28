100 секунд в любую погоду. Как в Новосибирске хотели сделать безопасные перекрестки, а получили пробки

В Новосибирске на нескольких перекрестках изменилась схема движения, и теперь пешеходы могут переходить дорогу, когда все машины стоят. Из-за этого многие идут по диагонали, чтобы дважды не ждать зеленого сигнала, а водителям приходится стоять в пробках. Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков считает, что в некоторых местах такая схема работает удачно, а в других ждать зеленый неудобно и автомобилистам, и пешеходам. Публикуем его мнение в авторской колонке.
В Новосибирске внесли серьезные изменения в организацию дорожного движения сразу на нескольких десятках перекрестков. Речь идет о выделенной пешеходной фазе, когда все автомобили стоят, а все пешеходы, независимо от направления движения, — идут.
Таких в городе — 30 штук в разных местах. Сначала такая схема появилась на левом берегу: например, на перекрестке улиц Геодезической и Блюхера, недалеко от ТЦ «Амстердам». Там очень большой поток студентов, поэтому решили сделать отдельную фазу, и всё прошло органично.
Потом режим поменяли на большом перекрестке улиц Никитина и Кирова: там постоянно были наезды на пешеходов при повороте — для них тоже сделали безопасную фазу. И там, и на Блюхера пешеходы теперь ходят по диагонали — это нормальное явление. В этих местах и пешеходы, и автомобилисты хорошо восприняли новую схему движения.
А с лета 2022 года перекрестков с таким режимом работы светофоров стало намного больше. И, по моему мнению, именно из-за этого режима выделенной фазы для пешеходов в городе стали собираться пробки.
Раньше водители ждали 30 секунд, пока второе направление проедет, и потом начинали движение — как на перекрестке улиц Орджоникидзе и Каменской. Теперь же приходится ждать 30 секунд, пока проедет второе направление, затем светофор примерно 5 секунд переключается, и идет 15 секунд пешеходной фазы. Но если для водителя добавляются лишние 20 секунд, то для пешехода добавляется, по сути, целый режим светофора.
В общей сложности к нам пришла система как в Москве: пешеход может ждать своей очереди 70 секунд, а иногда и все 100 секунд, как, например, на перекрестке улиц Жуковского и Дмитрия Донского. Это, как мне кажется, неблагоприятный момент для пешехода. Ладно, если на улице хорошая погода, а если холодно или очень жарко, то не всё уже так просто: длительное ожидание своего зеленого оставляет неприятный осадок. При этом некоторые пешеходы допускают возможность перехода улицы на запрещающий сигнал светофора и создают серьезное препятствие при движении автомобиля на повороте.
Обычно такая схема реализована на маленьких перекрестках, таких как пересечение Романова с Советской, но встречается и на магистралях, как, например, перекресток улиц Жуковского и Дмитрия Донского.
В целом отношение к такой схеме организации дорожного движения — положительное, ведь таким образом исключено пересечение одновременно движущихся потоков автомобилей и пешеходов. И на части перекрестков из этих 30 можно оставить и новую схему. Но из-за того, что создаются проблемы в виде пробок из автомобилей, а пешеходам приходится долго ждать, на мой взгляд, на большинстве таких перекрестков будет лучше вернуть режим светофора к старому. Но с добавлением секции, что на повороте идет пешеход и его нужно пропустить.
Горожане уже в конце прошлого года сообщали НГС, что из-за новой схемы работы светофоров собираются пробки, а пешеходы пересекают улицу по диагонали. В мэрии Новосибирска сообщали, что в городе 10 перекрестков, на которых в определенной фазе горит зеленый для всех пешеходов. Власти пояснили, что это сделали для безопасности дорожного движения.