Дорожные камеры установят в двух районах Новосибирска — показываем места на карте

Региональный Центр организации дорожного движения ищет подрядчика, который установит камеры фиксации нарушений правил дорожного движения в Новосибирске. Их разместят на перекрестках в Заельцовском и Калининском районах. За работы готовы заплатить 20,4 миллиона рублей.
Информацию об аукционе опубликовали на сайте госзакупок. В документах указано, что камеры поставят на пересечении улиц Холодильной и Дуси Ковальчук, а также на пересечении Фадеева, Окружной и Рекордного переулка.
Камеры будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора, остановку за стоп-линией, непристегнутый ремень безопасности, превышение скорости и нарушение правил поворота налево.
Заявки на участие в торгах принимают до
В этом году в Новосибирске собираются установить 50 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Это больше, чем за предыдущие пять лет. Рассказываем, как они влияют на безопасность движения и где еще их установят.