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Дорожные камеры установят в двух районах Новосибирска — показываем места на карте

За установку готовы заплатить более 20 миллионов рублей

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Камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет и другие нарушения

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Региональный Центр организации дорожного движения ищет подрядчика, который установит камеры фиксации нарушений правил дорожного движения в Новосибирске. Их разместят на перекрестках в Заельцовском и Калининском районах. За работы готовы заплатить 20,4 миллиона рублей.

Информацию об аукционе опубликовали на сайте госзакупок. В документах указано, что камеры поставят на пересечении улиц Холодильной и Дуси Ковальчук, а также на пересечении Фадеева, Окружной и Рекордного переулка.

Камеры будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора, остановку за стоп-линией, непристегнутый ремень безопасности, превышение скорости и нарушение правил поворота налево.

Заявки на участие в торгах принимают до 24 мая. Подрядчик должен установить новые камеры за 40 дней с момента заключения контракта.

В этом году в Новосибирске собираются установить 50 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Это больше, чем за предыдущие пять лет. Рассказываем, как они влияют на безопасность движения и где еще их установят.

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