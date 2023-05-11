«Очередь из фур растянулась на 10 километров». Как российские дальнобойщики пытаются попасть в Китай — репортаж

При живой очереди автомобили также будут стоять — ждать многим придется несколько дней или пару недель. И именно на это давят сторонники электронной записи — заранее подав заявку и зная дату своего заезда, дальнобойщику не надо сидеть в поле без бытовых условий. По словам перевозчиков, при действовавшей до 3 мая системе люди проводили на границе до заезда два дня — готовились и спокойно пересекали МАПП. Теперь им придется жить в фурах.

Противники очереди — среди них много тех, кто не успевает записаться на грядущий месяц — парируют тем, что работа дальнобойщика требует жизни в полевых условиях и к этому все водители должны быть готовы.

Записаться люди не могли из-за ограничений, которые действуют уже внутри схемы call-центра: время на подачу заявки — до 15 секунд. За это время условный российский дальнобойщик должен вбить свое имя, ИНН, номера машины и прицепа. Если заявку заполняет перевозчик, то вбить нужно сразу несколько машин — из-за этого транспортные компании начали пользоваться услугами программистов, и ситуация на МАППе обросла новыми проблемами. К IT-технологиям и малолетним кодерам, которые, по рассказам иркутского перевозчика Саши, помогали фирмам, условный российский дальнобойщик не был готов. А если он возит продукты, то ему нужно (было) попасть в еще один список — каждый день утром в общей очереди отдавали 15 мест под машины со скоропортящимся товаром.

