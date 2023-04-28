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Полиция Новосибирска ищет водителя Mercedes, который ездит по городу на красный сигнал

На поиски нарушителя правил дорожного движения ориентирован личный состав ГИБДД

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По данным очевидцев, водитель Mercedes грубо нарушал ПДД на улице Ленина

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Полиция Новосибирска ищет водителя Mercedes, который ездит по городу на красный сигнал светофора. Ему грозит штраф за нарушение ПДД, сообщили в региональном главке МВД.

— По данному факту сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечение к административной ответственности, — сообщили НГС в МВД региона.

Напомним, сегодня в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» очевидцы рассказали и показали, как именно нарушал правила дорожного движения водитель Mercedes.

Ранее на перекрестке Никитина и Тургенева столкнулись несколько автомобилей, в том числе Toyota Premio, Chevrolet и Mercedes-Benz. Последний от удара вылетел на тротуар.

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