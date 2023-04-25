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Массовое ДТП на Никитина: Mercedes-Benz выкинуло на тротуар от удара

Из-за аварии образовалась пробка

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ДТП случилось утром 25 апреля

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В Октябрьском районе Новосибирска сегодня, 25 апреля, произошло массовое ДТП.

Как сообщает группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», авария случилась на перекрестке Никитина и Тургенева. Столкнулись несколько автомобилей, в том числе Toyota Premio, Chevrolet и Mercedes-Benz. Последний от удара вылетел на тротуар.

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Последствия ДТП сняли на видео

Видео: «АСТ-54»

Как сообщает подписчик «АСТ-54», с места ДТП увезли девушку на скорой помощи. Также есть еще один пострадавший, который сам вызвал медиков.

Из-за аварии образовалась пробка

Из-за аварии образовалась пробка

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По данным 2ГИС, ДТП произошло около 3 часов назад. На Никитина спустя несколько часов пробка. Движение затруднено в обе стороны. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.

Ночью с 24 на 25 апреля на Советском шоссе под Новосибирском произошла авария. По предварительной информации, в ней столкнулись два автомобиля.

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