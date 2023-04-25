Два автомобиля столкнулись на Советском шоссе — кадры с места аварии

Ночью с 24 на 25 апреля на Советском шоссе под Новосибирском произошла авария. По предварительной информации, в ней столкнулись два автомобиля.
Как сообщил читатель НГС, в ДТП попали машины «Тойота Фанкарго» и «Субару Форестер». На место аварии приезжала скорая помощь. Судя по кадрам с места, «Тойота» получила серьезные повреждения. Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска, авария произошла за пределами города.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации ответ из ведомства не поступил.
Накануне в районе разъезда Иня произошла авария, в которую попали автомобили «Тойота-Корона-Премио» и «Лексус-570». В результате ДТП погиб мужчина, еще два человека получили тяжелые травмы.