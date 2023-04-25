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Два автомобиля столкнулись на Советском шоссе — кадры с места аварии

По словам читателя НГС, на место приезжала скорая

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Один из автомобилей получил серьезные повреждения

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Ночью с 24 на 25 апреля на Советском шоссе под Новосибирском произошла авария. По предварительной информации, в ней столкнулись два автомобиля.

Как сообщил читатель НГС, в ДТП попали машины «Тойота Фанкарго» и «Субару Форестер». На место аварии приезжала скорая помощь. Судя по кадрам с места, «Тойота» получила серьезные повреждения. Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска, авария произошла за пределами города.

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После аварии машины стояли на обочине

Видео: Читатель НГС

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации ответ из ведомства не поступил.

Накануне в районе разъезда Иня произошла авария, в которую попали автомобили «Тойота-Корона-Премио» и «Лексус-570». В результате ДТП погиб мужчина, еще два человека получили тяжелые травмы.

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