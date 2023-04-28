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На каких остановках в Новосибирске разместят 49 новых павильонов — публикуем список

Сооружения установят в девяти районах города

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Остановки планируется обустроить новыми павильонами из металла и стекла

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В 2023 году власти Новосибирска планируют установить 49 новых павильонов нв остановках общественного транспорта. Об этом НГС сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Сооружения разместят в девяти районах Новосибирска, в том числе в Калининском, Октябрьском, Заельцовском, Центральном и других районах города. Остановки общественного транспорта планируется обустроить новыми павильонами из металла и стекла. Публикуем их список.

Сооружения установят на 35 остановках общественного транспорта

Сооружения установят на 35 остановках общественного транспорта

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Согласно документу, сооружения установят на 35 остановках общественного транспорта. На остановке «Ленинский ЗАГС» разместят 4 павильона, на «.Ул. Новогодняя» — 2 сооружения. Еще по два павильона поставят на остановках «ООО б/н», «Ул. Керченская», «Больница № 9» и других.

В середине апреля в Новосибирске объявили аукцион на поставку 48 новых остановочных пунктов общественного транспорта. Начальная цена контракта на выполнение работ составила более 15,8 миллиона рублей.

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