Строительство четвертого моста в Новосибирске сняли с высоты — видео

Видео строительства четвертого моста в Новосибирске опубликовала группа «ВИС». Ролик снят с дрона, на кадрах видно не только сам мост через реку, но и развязку.



Как сообщил подрядчик, уже сейчас готовность всех объектов мостовой концессии составляет 67%. Сейчас на объекте работают 1200 человек и 160 единиц спецтехники.

