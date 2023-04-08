Строительство четвертого моста в Новосибирске сняли с высоты — видео

Видео строительства четвертого моста в Новосибирске опубликовала группа «ВИС». Ролик снят с дрона, на кадрах видно не только сам мост через реку, но и развязку.
Как сообщил подрядчик, уже сейчас готовность всех объектов мостовой концессии составляет 67%. Сейчас на объекте работают 1200 человек и 160 единиц спецтехники.
— К сегодняшнему дню полностью завершено сооружение 114-метрового пилона, надвижка, бетонирование плиты проезжей части и гидроизоляция 776-метрового руслового пролета моста, почти завершена укладка на нём первого слоя литого асфальта, — пояснили в группе «ВИС».
По данным компании, на бравом берегу Новосибирска запущено движение по двум из трех съездов транспортной развязки. На 100% выполнены работы по проходке и бетонированию защитного экрана 95-метрового тоннеля под железнодорожной линией Транссибирской магистрали.
— Выполнено 78% отсыпки земляного полотна правобережной транспортной развязки, подъездных и объездных дорог и 86% дорожной одежды, установлено 35% дорожного ограждения, — говорится в сообщении.
На левом берегу работы одновременно ведутся на семи объектах. Уже сейчас рабочие возвели 36 из 45 опор левобережной транспортной развязки. По шести съездам готовность подпорных стен составляет от 45 до 100%.
Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский заявил, что четвертый мост откроют для движения до конца 2023 года.