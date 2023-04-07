Каждый второй новосибирец выступил за введение ограничений для электросамокатов

48% жителей Новосибирска поддержали введение ограничений для вождения электросамокатов. Результаты опроса опубликовал сервис SuperJob.
Половина опрошенных горожан выступает за введение предельной скорости для самокатчиков, а также запрет движения по тротуарам и ограничения по возрасту — «водитель» должен быть совершеннолетним. Это, по мнению новосибисрцев, поможет сократить количество ДТП с участием самокатов и обезопасить пешеходов.
— За регулирование движения самокатов и электросамокатов чаще выступают женщины (56% против 42% среди мужчин). Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают ограничения чаще более молодых и более зрелых граждан, — говорится в опросе.
Помимо этого, половина опрошенных предложила ввести запрет на движение по тротуарам, ввести систему штрафов, а также обязать самокатчиков иметь водительское удостоверение.
Ранее жители Новосибирска столкнулись с тем, что по городу разбросаны электросамокаты компании Whoosh.