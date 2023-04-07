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Каждый второй новосибирец выступил за введение ограничений для электросамокатов

Больше всего за ограничения выступают женщины

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Половина опрошенных предложила ввести запрет на движение по тротуарам

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48% жителей Новосибирска поддержали введение ограничений для вождения электросамокатов. Результаты опроса опубликовал сервис SuperJob.

Половина опрошенных горожан выступает за введение предельной скорости для самокатчиков, а также запрет движения по тротуарам и ограничения по возрасту — «водитель» должен быть совершеннолетним. Это, по мнению новосибисрцев, поможет сократить количество ДТП с участием самокатов и обезопасить пешеходов.

— За регулирование движения самокатов и электросамокатов чаще выступают женщины (56% против 42% среди мужчин). Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают ограничения чаще более молодых и более зрелых граждан, — говорится в опросе.

Помимо этого, половина опрошенных предложила ввести запрет на движение по тротуарам, ввести систему штрафов, а также обязать самокатчиков иметь водительское удостоверение.

Ранее жители Новосибирска столкнулись с тем, что по городу разбросаны электросамокаты компании Whoosh.

ЭлектросамокатыОграниченияНовосибирск
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