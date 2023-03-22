Автоинспекторы начнут тщательнее патрулировать проспект Маркса, который расстраивает мэра Новосибирска

Решение об установке дополнительных знаков было принято после того, как мэр Новосибирска Анатолий Локоть 15 марта заявил, что его расстраивает заставленный автомобилями отремонтированный тротуар. После этого НГС вспомнил, что в прошлом году мэр Новосибирска обещал установку на проспекте дополнительных камер, чтобы выписывать штрафы за неправильную парковку.