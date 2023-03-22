Автоинспекторы начнут тщательнее патрулировать проспект Маркса, который расстраивает мэра Новосибирска

В Новосибирске установят дополнительные дорожные знаки на проспекте Карла Маркса, также на улице усилят контроль ГИБДД. Это решили на выездном совещании мэрии Новосибирска и автоинспекции
— Рассмотрен вопрос об усилении контроля за участниками дорожного движения со стороны органов ГИБДД с целью выявления правонарушений, связанных с правилами остановки, стоянки транспортных средств, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.
Решение об установке дополнительных знаков было принято после того, как мэр Новосибирска Анатолий Локоть
В мэрии уточнили, что на проспекте Карла Маркса активно используются передвижные комплексы фотовидеофиксации. Также в администрации работают над вопросом об установке камер для правил парковки на объектах БКД.
— В 2023 году ГКУ НСО «ЦОДД» по согласованию с мэрией города Новосибирска и ГИБДД установит 50 комплексов автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории города, включая проспект Карла Маркса, — добавили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Вчера, 21 марта, стало известно, что в Калининском районе Новосибирска установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. НГС составил карту с тем, где расположены камеры, которые штрафуют за непристегнутый ремень безопасности.