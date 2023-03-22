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Автоинспекторы начнут тщательнее патрулировать проспект Маркса, который расстраивает мэра Новосибирска

На отремонтированном тротуаре регулярно паркуются нарушители

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Проспект Карла Маркса отремонтировали осенью 2022 года

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В Новосибирске установят дополнительные дорожные знаки на проспекте Карла Маркса, также на улице усилят контроль ГИБДД. Это решили на выездном совещании мэрии Новосибирска и автоинспекции 17 марта.

— Рассмотрен вопрос об усилении контроля за участниками дорожного движения со стороны органов ГИБДД с целью выявления правонарушений, связанных с правилами остановки, стоянки транспортных средств, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.

Решение об установке дополнительных знаков было принято после того, как мэр Новосибирска Анатолий Локоть 15 марта заявил, что его расстраивает заставленный автомобилями отремонтированный тротуар. После этого НГС вспомнил, что в прошлом году мэр Новосибирска обещал установку на проспекте дополнительных камер, чтобы выписывать штрафы за неправильную парковку.

В мэрии уточнили, что на проспекте Карла Маркса активно используются передвижные комплексы фотовидеофиксации. Также в администрации работают над вопросом об установке камер для правил парковки на объектах БКД.

— В 2023 году ГКУ НСО «ЦОДД» по согласованию с мэрией города Новосибирска и ГИБДД установит 50 комплексов автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории города, включая проспект Карла Маркса, — добавили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Вчера, 21 марта, стало известно, что в Калининском районе Новосибирска установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. НГС составил карту с тем, где расположены камеры, которые штрафуют за непристегнутый ремень безопасности.

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КамерыПроспект Карла МарксаНовосибирскПарковка
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