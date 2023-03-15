«Задевает культура автомобилистов»: мэр Новосибирска расстроился, когда увидел проспект Маркса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть расстроился из-за автомобилистов, которые оставляют транспорт на новой плитке на проспекте Карла Маркса. Его задевает то, что потрачено много сил, но жители не оценили усилия. Об этом он сообщил в прямом эфире «Вести.Новосибирск».