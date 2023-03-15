«Задевает культура автомобилистов»: мэр Новосибирска расстроился, когда увидел проспект Маркса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть расстроился из-за автомобилистов, которые оставляют транспорт на новой плитке на проспекте Карла Маркса. Его задевает то, что потрачено много сил, но жители не оценили усилия. Об этом он сообщил в прямом эфире «Вести.Новосибирск».
Анатолий Локоть сравнил благоустройство Вокзальной магистрали и площади Маркса. Мэр уверен, что культура автовладельцев на левом берегу страдает.
— Я сегодня проезжал и видел оставленные автомобили на тротуарах, на газонах. Да, там сейчас снег, но вообще там уложена плитка и если она треснет, то ее придется менять. Кто в этом виноват? Вина нерадивых автовладельцев, которые бросают автомобили. Может, я излишне жестко говорю, но задевает, — произнес Анатолий Локоть.
По словам мэра, на реконструкцию проспекта Карла Маркса затрачено много усилий, улицу освободили от излишней рекламы и ларьков.
— Обращаюсь к новосибирцам, давайте соблюдать культуру, поддерживать начинания, многое зависит от вас с нами, — отметил чиновник.
Проспект Карла Маркса начали ремонтировать в июле этого года. На отремонтированном тротуаре на проспекте Карла Маркса в Новосибирске автомобилисты действительно часто оставляют машины. Местные жалуются, что машины оставляют на тротуаре вдоль проспекта и около общежитий НГТУ НЭТИ.