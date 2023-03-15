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Тема дняФото с проспекта, который расстраивает мэра
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Мэр обещал камеры: как проспект Карла Маркса захватили авто — фоторепортаж с проблемной улицы

О проблеме с автопарковкой говорили еще летом 2022 года

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Жители ходят по проспекту вместе с проезжающими мимо автомобилями

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Сегодня, 15 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что его задевает культура автомобилистов, которые оставляют свои машины на отремонтированном проспекте Карла Маркса.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на проблемной улице, чтобы посмотреть, что же расстраивает главу города. Обратите внимание на его снимки, где стоят машины и в каком состоянии тротуары в целом.

В некоторых местах установлены полусферы, защищающие от парковки

В некоторых местах установлены полусферы, защищающие от парковки

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Проблема с привычкой жителей города парковать на проспекте свои машины была озвучена еще в октябре 2022 года, когда администрация пригласила журналистов, чтобы показать, как идет ремонт.

На совещании подняли вопрос о зимнем содержании и парковках. Как отметил мэр Новосибирска, проспект Карла Маркса тяжело убирать от снега из-за припаркованных автомобилей. По этой причине Анатолий Локоть дал поручение установить камеры, благодаря которым можно было бы выписывать штрафы. Вопрос журналиста НГС о том, когда планируют поставить камеры, Анатолий Локоть проигнорировал. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить сроки.

По контракту, ремонт проспекта Карла Маркса стоил 260 миллионов рублей

По контракту, ремонт проспекта Карла Маркса стоил 260 миллионов рублей

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Из-за припаркованных автомобилей возникает проблема с уборкой снега

Из-за припаркованных автомобилей возникает проблема с уборкой снега

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Проспект начал оттаивать после зимы. Даже выглянула велодорожка

Проспект начал оттаивать после зимы. Даже выглянула велодорожка

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На проспекте Карла Маркса при ремонте убрали около 25% парковок

На проспекте Карла Маркса при ремонте убрали около 25% парковок

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По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. «Дорсиб» входит в топ крупнейших подрядчиков Новосибирска.

Местные жители начали жаловаться на парковку в ноябре. Они говорили, что машины <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/11/11/71808353/" class="_" target="_blank">оставляют на тротуаре</a> вдоль проспекта и около общежитий НГТУ НЭТИ

Местные жители начали жаловаться на парковку в ноябре. Они говорили, что машины оставляют на тротуаре вдоль проспекта и около общежитий НГТУ НЭТИ

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В феврале читатели НГС пожаловались на <a href="https://ngs.ru/text/auto/2023/02/28/72091595/" class="_" target="_blank">«захват» велодорожки</a>

В феврале читатели НГС пожаловались на «захват» велодорожки

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Авто паркуются на протяжении всего проспекта Карла Маркса

Авто паркуются на протяжении всего проспекта Карла Маркса

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В феврале в Новосибирске на площади Маркса достроили подземный переход, который соединяет выход № 1 со станции метро «Площадь Маркса» с пятиэтажным крылом апарт-отеля «Турист»

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