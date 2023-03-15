Мэр обещал камеры: как проспект Карла Маркса захватили авто — фоторепортаж с проблемной улицы

Сегодня, 15 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что его задевает культура автомобилистов, которые оставляют свои машины на отремонтированном проспекте Карла Маркса.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на проблемной улице, чтобы посмотреть, что же расстраивает главу города. Обратите внимание на его снимки, где стоят машины и в каком состоянии тротуары в целом.
Проблема с привычкой жителей города парковать на проспекте свои машины была озвучена еще в октябре 2022 года, когда администрация пригласила журналистов, чтобы показать, как идет ремонт.
На совещании подняли вопрос о зимнем содержании и парковках. Как отметил мэр Новосибирска, проспект Карла Маркса тяжело убирать от снега из-за припаркованных автомобилей. По этой причине Анатолий Локоть дал поручение установить камеры, благодаря которым можно было бы выписывать штрафы. Вопрос журналиста НГС о том, когда планируют поставить камеры, Анатолий Локоть проигнорировал. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить сроки.
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В феврале в Новосибирске на площади Маркса достроили подземный переход, который соединяет выход