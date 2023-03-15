Мэр обещал камеры: как проспект Карла Маркса захватили авто — фоторепортаж с проблемной улицы

На совещании подняли вопрос о зимнем содержании и парковках. Как отметил мэр Новосибирска, проспект Карла Маркса тяжело убирать от снега из-за припаркованных автомобилей. По этой причине Анатолий Локоть дал поручение установить камеры, благодаря которым можно было бы выписывать штрафы. Вопрос журналиста НГС о том, когда планируют поставить камеры, Анатолий Локоть проигнорировал. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить сроки.

