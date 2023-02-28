Водители захватили себе под парковку новейшую велодорожку, которую открывал лично Локоть

В Новосибирске от жителей левого берега поступают жалобы на парковку автомобилей в зоне тротуара и велодорожки на отремонтированном осенью проспекте Маркса.
— Вот как по-хамски теперь паркуются на Карла Маркса, возле кинотеатра «Аврора» на тротуаре и ничего не боятся. Из пешеходной зоны сделали несанкционированную бесплатную парковку. Куда смотрят власти? Там всё выложено брусчаткой и велосипедная дорожка есть, ее мэр открывал осенью после ремонта, — пишет наш читатель Александр.
Действительно, в начале октября мэр Анатолий Локоть лично приезжал на объект и проверял качество работ. На фото ниже представлено, как проспект выглядел осенью, в том числе мы видим велодорожку, на которой уже тогда начали парковаться автомобили.
Позднее от наших читателей поступали дополнительные сигналы о незаконной стоянке на отремонтированной части проспекта. Эти факты попадали в нашу рубрику «Я паркуюсь как чудак», а также о них мы рассказывали в этой публикации. Мы решили запросить мэрию Новосибирска, будут ли приняты меры для пресечения стоянки на свежеотремонтированных тротуарах, — ответ вам сообщим.
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