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Водители захватили себе под парковку новейшую велодорожку, которую открывал лично Локоть

Поступают жалобы также на парковку автомобилей в зоне тротуара на проспекте Маркса

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Возле кинотеатра «Аврора» машинами заставлен тротуар

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В Новосибирске от жителей левого берега поступают жалобы на парковку автомобилей в зоне тротуара и велодорожки на отремонтированном осенью проспекте Маркса.

— Вот как по-хамски теперь паркуются на Карла Маркса, возле кинотеатра «Аврора» на тротуаре и ничего не боятся. Из пешеходной зоны сделали несанкционированную бесплатную парковку. Куда смотрят власти? Там всё выложено брусчаткой и велосипедная дорожка есть, ее мэр открывал осенью после ремонта, — пишет наш читатель Александр.

Машин много

Машин много

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Машина стоит на велодорожке, которая спрятана под снегом

Машина стоит на велодорожке, которая спрятана под снегом

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Действительно, в начале октября мэр Анатолий Локоть лично приезжал на объект и проверял качество работ. На фото ниже представлено, как проспект выглядел осенью, в том числе мы видим велодорожку, на которой уже тогда начали парковаться автомобили.

Так было осенью

Так было осенью

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Позднее от наших читателей поступали дополнительные сигналы о незаконной стоянке на отремонтированной части проспекта. Эти факты попадали в нашу рубрику «Я паркуюсь как чудак», а также о них мы рассказывали в этой публикации. Мы решили запросить мэрию Новосибирска, будут ли приняты меры для пресечения стоянки на свежеотремонтированных тротуарах, — ответ вам сообщим.

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Анатолий ЛокотьПарковкаРемонтДороги
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