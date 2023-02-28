Водители захватили себе под парковку новейшую велодорожку, которую открывал лично Локоть

— Вот как по-хамски теперь паркуются на Карла Маркса, возле кинотеатра «Аврора» на тротуаре и ничего не боятся. Из пешеходной зоны сделали несанкционированную бесплатную парковку. Куда смотрят власти? Там всё выложено брусчаткой и велосипедная дорожка есть, ее мэр открывал осенью после ремонта, — пишет наш читатель Александр.