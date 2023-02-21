На площади Маркса достроили подземный тоннель к апарт-отелю «Турист»

В Новосибирске на площади Маркса достроили подземный переход, который соединяет выход
Протяженность перехода составила около 60 метров. По нему из метро пассажиры сразу могут оказаться в фойе отеля. Для маломобильных посетителей предусмотрели два лифта.
По словам технического директора, тоннель введут в эксплуатацию вместе с комплексом. Сдачу наметили на второй квартал 2024 года. Несмотря на то что внешне объект выглядит почти завершенным, внутри продолжается работа.
Строительство гостиницы началось еще в 1968 году, но уже к началу 80-х годов объект был заморожен. В начале 2000-х к нему пристроили торговый центр, но дальше ситуация так и не двинулась. Изменения начали происходить в 2018 году, тогда НГС побывал в здании. Как выглядел «Турист» в начале февраля прошлого года — смотрите в материале.
Достроить здание планировали к МЧМ-2023. Эти соревнования перенесли в Канаду.