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На площади Маркса достроили подземный тоннель к апарт-отелю «Турист»

Легендарный долгострой планируют сдать к концу 2024 года

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Строительство гостиницы началось еще в 1968 году

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В Новосибирске на площади Маркса достроили подземный переход, который соединяет выход № 1 со станции метро «Площадь Маркса» с пятиэтажным крылом апарт-отеля «Турист». Об этом сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на технического директора компании «Турсиб-А» Олега Камашева.

Протяженность перехода составила около 60 метров. По нему из метро пассажиры сразу могут оказаться в фойе отеля. Для маломобильных посетителей предусмотрели два лифта.

По словам технического директора, тоннель введут в эксплуатацию вместе с комплексом. Сдачу наметили на второй квартал 2024 года. Несмотря на то что внешне объект выглядит почти завершенным, внутри продолжается работа.

Строительство гостиницы началось еще в 1968 году, но уже к началу 80-х годов объект был заморожен. В начале 2000-х к нему пристроили торговый центр, но дальше ситуация так и не двинулась. Изменения начали происходить в 2018 году, тогда НГС побывал в здании. Как выглядел «Турист» в начале февраля прошлого года — смотрите в материале.

Достроить здание планировали к МЧМ-2023. Эти соревнования перенесли в Канаду.

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НовосибирскГостиница ТуристПодземный переход
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