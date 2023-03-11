Из-за плохой погоды в Норильске самолеты не могут прилететь и улететь — рейсы переносят на сутки

Вылет двух рейсов S7 перенесли на воскресенье,
Из-за задержек рейса транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия.
— В международном аэропорту Норильск имени Николая Урванцева в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение 10 рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» из городов Москвы, Новосибирска, Красноярска и в обратном направлении в Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск, Москву с максимальной продолжительностью около суток, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В аэропортах Новосибирска, Красноярска, Норильска и Абакана прокуроры организовали надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.
В начале марта в Новосибирске задержали вылеты трех рейсов. Около 200 человек ожидали свои рейсы.