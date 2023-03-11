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Из-за плохой погоды в Норильске самолеты не могут прилететь и улететь — рейсы переносят на сутки

В аэропортах работают прокуроры

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Всего 10 рейсов задержали из-за погоды

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Вылет двух рейсов S7 перенесли на воскресенье, 12 марта. Один рейс должен был вылететь из Новосибирска в 5 утра, но, по данным сайта Толмачево, вылетит в 3 часа 12 марта. Рейс из Норильска в Новосибирск должен был прилететь в 12 часов сегодня, в субботу. Его прилет перенесли на 09:30 12 марта.

Из-за задержек рейса транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия.

— В международном аэропорту Норильск имени Николая Урванцева в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение 10 рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» из городов Москвы, Новосибирска, Красноярска и в обратном направлении в Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск, Москву с максимальной продолжительностью около суток, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Рейсы перенесли почти на сутки

Рейсы перенесли почти на сутки

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Самолет, который должен был прилететь из Норильска, также есть на онлайн-табло Толмачево

Самолет, который должен был прилететь из Норильска, также есть на онлайн-табло Толмачево

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В аэропортах Новосибирска, Красноярска, Норильска и Абакана прокуроры организовали надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.

В начале марта в Новосибирске задержали вылеты трех рейсов. Около 200 человек ожидали свои рейсы.

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