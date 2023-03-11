Из-за плохой погоды в Норильске самолеты не могут прилететь и улететь — рейсы переносят на сутки

Вылет двух рейсов S7 перенесли на воскресенье, 12 марта . Один рейс должен был вылететь из Новосибирска в 5 утра , но, по данным сайта Толмачево, вылетит в 3 часа 12 марта . Рейс из Норильска в Новосибирск должен был прилететь в 12 часов сегодня, в субботу. Его прилет перенесли на 09:30 12 марта .