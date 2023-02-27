«Надо было на машину гирю сбросить»: как читатели НГС отреагировали на борьбу с автохамами с помощью мусора

В комментариях читатели НГС поддержали инициативу жильцов, но отметили, что такой способ борьбы с автовладельцами не эффективен.



— Вряд ли поможет, владелец просто сбросит мусор на землю, пакет порвется — и мусор повсюду, — написала belka923.



— Хорошо видно, что машина стоит как раз там, где должны забирать мусор из контейнера. Контейнер вывезен из мусороприемной камеры, но вот машина подъехать и забрать его содержимое не смогла из-за чудака на букву «М»! Мусор следовало бы не в мешках на капот и крышу выложить, а мешки полностью освободить от содержимого, — отметил Котичек.

