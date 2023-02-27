«Надо было на машину гирю сбросить»: как читатели НГС отреагировали на борьбу с автохамами с помощью мусора

В Новосибирске в микрорайоне Снегири жители выкинули мешки с мусором на автомобиль Toyota Corolla II, припаркованный под окнами девятиэтажки. Фото машины очевидцы опубликовали в Сети.
Как написал автор поста, таким способом жильцы дома на улице Курчатова наказали водителя за неаккуратную парковку. После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.
В комментариях читатели НГС поддержали инициативу жильцов, но отметили, что такой способ борьбы с автовладельцами не эффективен.
— Вряд ли поможет, владелец просто сбросит мусор на землю, пакет порвется — и мусор повсюду, — написала belka923.
— Хорошо видно, что машина стоит как раз там, где должны забирать мусор из контейнера. Контейнер вывезен из мусороприемной камеры, но вот машина подъехать и забрать его содержимое не смогла из-за чудака на букву «М»! Мусор следовало бы не в мешках на капот и крышу выложить, а мешки полностью освободить от содержимого, — отметил Котичек.
— Мешки аккуратно положили на автомобиль. Это правильно. Есть вероятность, что тупой скот в следующий раз подумает, прежде чем бросать свою машину где попало. Но это маловероятно. Нужны весомые штрафы, — написал пользователь под ником Гость.
— Так давно надо делать. Жильцы домов вообще должны сплотиться и наказывать тех, кто прогревает во дворе сутками машины и перегораживает дорожки. Только тогда начнут бояться, — отметила Алина.
А некоторые в комментариях стали предлагать свои варианты борьбы с автохамами.
— Пшено на капот и на крышу, остальное сделают голуби, — написал Fin.
— Надо было на машину гирю сбросить и снять на видео, — отметил Наивный.
— Наши соседи нашли более гениальный способ борьбы с паркуном. В мороз сбрасывали яйца на переднее стекло напротив водительского кресла. Одного раза всегда достаточно, чтобы водятел нашел своей колымаге более подходящее место, — написал пользователь под ником Гость.
— Это разве наказание? Вот канцелярский клей на лобовое стекло или хотя бы разбитое яйцо — это уже что-то, — написал Читатель.
Ранее жители ЖК «Венеция» также придумали необычный способ наказать водителя, который припарковался вплотную к мусорной площадке. Машину окружили пустыми мусорными контейнерами.