«Решили наказать за парковку»: жители дома на Курчатова выкинули мусор на стоящую машину

В Новосибирске в микрорайоне Снегири жители выкинули мешки с мусором на автомобиль Toyota Corolla II, припаркованный под окнами девятиэтажки. Фотографию машины опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По информации сообщества, так жильцы дома на улице Курчатова наказали водителя за неаккуратную парковку. На фото видно, что мешки положили на капот и крышу автомобиля.
В управляющей компании «Сибирская инициатива» НГС рассказали, что им не поступали сообщения об инциденте. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали уточнить информацию.
В марте жители ЖК «Венеция» тоже придумали необычный способ наказать водителя, который припарковался вплотную к мусорной площадке. Машину окружили пустыми мусорными контейнерами.