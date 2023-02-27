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«Решили наказать за парковку»: жители дома на Курчатова выкинули мусор на стоящую машину

Фото с места появилось в соцсетях

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Мешки попали на капот и крышу

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В Новосибирске в микрорайоне Снегири жители выкинули мешки с мусором на автомобиль Toyota Corolla II, припаркованный под окнами девятиэтажки. Фотографию машины опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По информации сообщества, так жильцы дома на улице Курчатова наказали водителя за неаккуратную парковку. На фото видно, что мешки положили на капот и крышу автомобиля.

В управляющей компании «Сибирская инициатива» НГС рассказали, что им не поступали сообщения об инциденте. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали уточнить информацию.

В марте жители ЖК «Венеция» тоже придумали необычный способ наказать водителя, который припарковался вплотную к мусорной площадке. Машину окружили пустыми мусорными контейнерами.

МусорПарковкаМикрорайон Снегири
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