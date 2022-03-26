Иномарка припарковалась вплотную к мусорной площадке — машину окружили пустыми контейнерами

Зеленый хэтчбек на парковке ЖК «Венеция» встал вплотную к мусорной площадке. На следующий день кто-то окружил машину мусорными контейнерами.

Видео автомобиля в западне появилось в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Борьба с теми, кто мусорку перекрывает, — говорит автор видеоролика.

В диспетчерской управляющей компании «Новый город», которая обслуживает ЖК, рассказали, что госномера машины не числятся в базе:

— У нас по территории ходит охрана. Она припарковалась, охранник подошел и сказал: «Вы не можете так парковаться, потому что приедет машина за мусором и не сможет подъехать». Она ответила: «Это не ваше дело». Охрана полномочна выписать квитанцию и передать ее в ГАИ. Позже владелице автомобиля придет штраф. Она поставила машину и ушла. Но кто эти контейнеры поставил? Я предполагаю, что приехал мусорный контейнер, они их выкатили с мусором, а пустые поставили вокруг машины. Мы пробили по базе, она у нас не зафиксирована. Кто это: собственник или гость приехал к собственникам — информации нет, — рассказал представитель управляющей компании.