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Разъяренные жильцы навалили мусора на лобовик водителю — за что такая месть

Очередные фото с нарушениями ПДД от читателей

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Месть за тропинку

Месть за тропинку

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Представляем новый, 267-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— У нас в доме на Красном проспекте во дворе забавно проучили — машину поставили на тропинку, где люди ходят. У нас там типа тротуара, но под снегом, и вот кто-то, видать, увидел, что машина стоит. Теперь не стоит, сработало, видать. Думаю, что любой задумается, может, люди будут задумываться, — сообщает читатель Андрей (фото выше).

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Перекресток Красного проспекта, 77б и Писарева. Мужчина на вид лет 45, парковал машину, заезжая через пешеходный переход, в это время люди переходили по пешеходному переходу на зеленый. Нужно было стоять на проезжей части и ждать, пока она развернется на тротуаре. На мой вопрос: «Разве здесь можно парковаться?» — ответ: «А где написано, что нельзя», — рассказывает Ольга.

В зоне перехода

В зоне перехода

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«Газель» застукали в зоне пешеходного перехода.

Кривая стоянка на улице

Кривая стоянка на улице

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А эта «Газель», думаете, поворачивает? Нет, это она так просто встала, перекрыв целую полосу движения.

Подавил кустарники

Подавил кустарники

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

— Вот такой чудак на улице Междуреченской, 1. Второй день подряд паркуется именно так — мало того, что на газоне, так еще и кусты шиповника переломал. Даже телефон оставил под лобовым — недоступен, к сожалению, — сообщает Василий.

Инкассаторы на тротуаре

Инкассаторы на тротуаре

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Еще одни инкассаторы — правильно, надо быть поближе к деньгам.

Стоянка на Татьяны Снежиной

Стоянка на Татьяны Снежиной

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— Такой вот товарищ постоянно паркуется на Татьяны Снежиной, 19/1, — уточняет Михаил.

Заехал на дорожку

Заехал на дорожку

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— Какой-то попутавший реальность человек решил, что так парковаться нормально. По тротуару не то что женщина с коляской не пройдет, так и женщина без коляски тоже, — возмущается Екатерина.

Авто надо обойти

Авто надо обойти

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— Очень узкий тротуар, не чищен, так еще и хам перекрыл половину своей машиной, — недоволен Никита.

Двумя ногами на тротуаре

Двумя ногами на тротуаре

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— На улице 1905 года, где Нарымский сквер, на пешеходной зоне, — уточняет Наталья.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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