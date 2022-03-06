Разъяренные жильцы навалили мусора на лобовик водителю — за что такая месть

Представляем новый, 267-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .

— У нас в доме на Красном проспекте во дворе забавно проучили — машину поставили на тропинку, где люди ходят. У нас там типа тротуара, но под снегом, и вот кто-то, видать, увидел, что машина стоит. Теперь не стоит, сработало, видать. Думаю, что любой задумается, может, люди будут задумываться, — сообщает читатель Андрей (фото выше).