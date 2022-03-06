Разъяренные жильцы навалили мусора на лобовик водителю — за что такая месть

Представляем новый,
— У нас в доме на Красном проспекте во дворе забавно проучили — машину поставили на тропинку, где люди ходят. У нас там типа тротуара, но под снегом, и вот кто-то, видать, увидел, что машина стоит. Теперь не стоит, сработало, видать. Думаю, что любой задумается, может, люди будут задумываться, — сообщает читатель Андрей (фото выше).
— Перекресток Красного проспекта, 77б и Писарева. Мужчина на вид лет 45, парковал машину, заезжая через пешеходный переход, в это время люди переходили по пешеходному переходу на зеленый. Нужно было стоять на проезжей части и ждать, пока она развернется на тротуаре. На мой вопрос: «Разве здесь можно парковаться?» — ответ: «А где написано, что нельзя», — рассказывает Ольга.
«Газель» застукали в зоне пешеходного перехода.
А эта «Газель», думаете, поворачивает? Нет, это она так просто встала, перекрыв целую полосу движения.
СЮЖЕТ
— Вот такой чудак на улице Междуреченской, 1. Второй день подряд паркуется именно так — мало того, что на газоне, так еще и кусты шиповника переломал. Даже телефон оставил под лобовым — недоступен, к сожалению, — сообщает Василий.
Еще одни инкассаторы — правильно, надо быть поближе к деньгам.
— Такой вот товарищ постоянно паркуется на Татьяны Снежиной, 19/1, — уточняет Михаил.
— Какой-то попутавший реальность человек решил, что так парковаться нормально. По тротуару не то что женщина с коляской не пройдет, так и женщина без коляски тоже, — возмущается Екатерина.
— Очень узкий тротуар, не чищен, так еще и хам перекрыл половину своей машиной, — недоволен Никита.
— На улице 1905 года, где Нарымский сквер, на пешеходной зоне, — уточняет Наталья.