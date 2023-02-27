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В Новосибирске появится станция для техобслуживания Sukhoi Superjet 100 и МС-21

Станцию обещают построить до 2030 года

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Sukhoi Superjet 100 пользуется авиакомпания «Россия»

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В Новосибирске и других городах собираются построить станцию технического обслуживания для Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ВЭБ.РФ.

— Новые терминалы аэропортов замечают все, но для перелетов важны не только они. Поэтому во многих городах страны откроются станции для техобслуживания российских Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Оба лайнера были выпущены при поддержке ВЭБ.РФ, — написали в телеграм-канале.

В 2023 году техкомплексы появятся в Апатитах, Архангельске и Сыктывкаре. В 2026–2027-м — в московском Шереметьево. И до 2030 года собираются построить станции во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Пензе, Новосибирске, Улан-Удэ, Чульмане.

Как добавляют в телеграм-канале ВЭБ.РФ, техстанции смогут помимо техобслуживания заниматься ремонтом и доработкой бортов.

Sukhoi Superjet 100 называют главной надеждой российских авиаперевозок. Летом 2022 года MSK1.RU поговорил с командиром этого воздушного судна авиакомпании «Россия» Владимиром Епифановым о том, за что он любит этот самолет и что хотел бы в нём изменить. МС-21 собирают на Иркутском авиазаводе. Всё, что известно об «отечественной замене Boeing и Airbus», корреспонденты собрали в одном материале.

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