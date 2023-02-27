В Новосибирске появится станция для техобслуживания Sukhoi Superjet 100 и МС-21

В Новосибирске и других городах собираются построить станцию технического обслуживания для Sukhoi Superjet 100 и
— Новые терминалы аэропортов замечают все, но для перелетов важны не только они. Поэтому во многих городах страны откроются станции для техобслуживания российских Sukhoi Superjet 100 и
В 2023 году техкомплексы появятся в Апатитах, Архангельске и Сыктывкаре. В 2026–
Как добавляют в телеграм-канале ВЭБ.РФ, техстанции смогут помимо техобслуживания заниматься ремонтом и доработкой бортов.
Sukhoi Superjet 100 называют главной надеждой российских авиаперевозок. Летом 2022 года MSK1.RU поговорил с командиром этого воздушного судна авиакомпании «Россия» Владимиром Епифановым о том, за что он любит этот самолет и что хотел бы в нём изменить.