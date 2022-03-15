15 марта вторник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 4/10
usd 115.20
eur 127.23
Тема дняСпрос на инсулин вырос
Все новости
Все новости

Отечественная замена Boeing и Airbus — что мы знаем о самолете МС-21

Контракты на поставку лайнера уже заключены с российскими авиакомпаниями

3 612

Поделиться

МС-21 может использоваться и как среднемагистральный лайнер, и как дальнемагистральный

МС-21 может использоваться и как среднемагистральный лайнер, и как дальнемагистральный

Поделиться

Санкции Запада, введенные из-за спецоперации на Украине, сильно ударили по отечественной гражданской авиации, которая вряд ли в ближайшее время сможет рассчитывать на зарубежные самолеты Boeing и Airbus. На замену им может прийти МС-21, который строят на Иркутском авиазаводе, и который, по мнению президента России Владимира Путина, лучше западных аналогов по многим параметрам. Но для этого ему нужно пройти большой путь до выхода «на конвейер».

Исследования и конструкторские работы по созданию МС-21 начались в 2008 году, в 2016-м его презентовали премьер-министру России Дмитрию Медведеву и пообещали, что через год лайнер проведет первый полет.

МС-21 с американским двигателем Pratt&Whitney впервые поднялся в воздух 28 мая 2017 года.

Британское издание Reuters заявило после этого, что собранный на Иркутском авиазаводе лайнер показал крупнейшим корпорациям путь к изменениям в строительстве самолетов будущего. Недавно самолет с первым серийным номером вернулся в авизаводские цеха для смены мотора.

МС-21 с российским двигателем ПД-14 впервые взлетел 15 декабря 2020-го. Переход на отечественные моторы состоялся из-за экономических санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении России в 2018 году. В 2020-м их запустили в серийное производство в Перми.

Сертификационные испытания лайнер проводил в прошлом году, в частности, в декабре 2021-го самолет МС-21 впервые приземлился в Иркутске на гражданском аэродроме — в городском аэропорту. В январе 2022-го успешно прошел испытание низкими температурами в Якутии.

Самолет претендует на коммерческую нишу, занятую лайнерами Boeing-737 и Airbus A320.

У МС-21 лучший показатель весовой доли углекомпозитов в конструктиве среди российских самолетов — составляет 35%. Это позволяет улучшить характеристики лайнера и уменьшить затраты на производство.

Локализация (доля отечественных компонентов) МС-21 в 2014 году оценивалась в 50%, в 2022-м ее планируют довести до 97%. В частности, в России производятся и собираются крылья и фюзеляж, шасси, двигатели (с 2018 года), гидравлика, силовые установки и другие компоненты.

Семейство МС-21 включает две модели: МС-21–200 (рассчитанный на 132–165 пассажиров) и МС-21–300 (способен вместить от 163 до 211 пассажиров). Самая плотная компоновка предусматривает большее количество кресел, чем у Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. Это позволяет снизить потребление топлива почти на четверть по сравнению с другими современными самолётами аналогичного класса, уменьшить время пребывания в аэропорту на 20% и повысить комфорт пассажиров.

Поделиться

Поделиться

В конце декабря 2021 года первый серийный образец МС-21 с российскими крылом и двигателем поднялся в небо.

Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал начало поставок лайнера авиакомпаниям в третьем квартале 2022-го. До конца года планируется выпустить четыре образца с российским композитным крылом и американским двигателем. «Твердые контракты» на поставку самолетов уже заключены с российскими авиакомпаниями «ИрАэро» и «Аэрофлот».

Как рассказал ИА «ИрСити» заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов, МС-21 нужно запускать в серийное производство уже сейчас, не дожидаясь европейской сертификации лайнера. По его словам, из-за введенных Западом санкций, Россия не сможет рассчитывать на техническое обслуживание самолетов иностранного производства, замену комплектующих после выработки ресурса и так далее. В таких условиях отечественные перевозчики смогут пользоваться «Боингами» и «Аэробусами» от года до двух лет, после чего им неминуемо понадобится замена.

Он также отметил, что МС-21 может использоваться и как среднемагистральный лайнер, и как дальнемагистральный — это зависит от числа пассажиров, находящихся на борту. По мнению эксперта, разработанные отечественные технологии позволят лайнеру Иркутского авиазавода конкурировать с ведущими зарубежными аналогами.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

«Если заводские возможности иркутского завода будут позволять, то производство можно будет наладить уже сегодня. Испытания прошли, внутренняя сертификация скоро завершится. Думаю, возможности завода в Иркутске позволят строить восемь-десять самолетов в год. Также можно организовать производство на казанском заводе или в Ульяновске, и тогда мощности увеличатся до 30–40 машин в год», — подчеркнул Попов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК10
  • СМЕХ24
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

BoeingавиацияAirbusМС-21
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter