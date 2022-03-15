Отечественная замена Boeing и Airbus — что мы знаем о самолете МС-21

Санкции Запада, введенные из-за спецоперации на Украине, сильно ударили по отечественной гражданской авиации, которая вряд ли в ближайшее время сможет рассчитывать на зарубежные самолеты Boeing и Airbus. На замену им может прийти МС-21, который строят на Иркутском авиазаводе, и который, по мнению президента России Владимира Путина, лучше западных аналогов по многим параметрам. Но для этого ему нужно пройти большой путь до выхода «на конвейер».



Исследования и конструкторские работы по созданию МС-21 начались в 2008 году, в 2016-м его презентовали премьер-министру России Дмитрию Медведеву и пообещали, что через год лайнер проведет первый полет.

