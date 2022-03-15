Отечественная замена Boeing и Airbus — что мы знаем о самолете МС-21

Санкции Запада, введенные из-за спецоперации на Украине, сильно ударили по отечественной гражданской авиации, которая вряд ли в ближайшее время сможет рассчитывать на зарубежные самолеты Boeing и Airbus. На замену им может прийти МС-21, который строят на Иркутском авиазаводе, и который, по мнению президента России Владимира Путина, лучше западных аналогов по многим параметрам. Но для этого ему нужно пройти большой путь до выхода «на конвейер».
Исследования и конструкторские работы по созданию МС-21 начались в 2008 году, в
МС-21 с американским двигателем Pratt&Whitney впервые поднялся в воздух 28 мая 2017 года.
Британское издание Reuters заявило после этого, что собранный на Иркутском авиазаводе лайнер показал крупнейшим корпорациям путь к изменениям в строительстве самолетов будущего. Недавно самолет с первым серийным номером вернулся в авизаводские цеха для смены мотора.
МС-21 с российским двигателем ПД-14 впервые взлетел 15 декабря
Сертификационные испытания лайнер проводил в прошлом году, в частности, в декабре
Самолет претендует на коммерческую нишу, занятую лайнерами Boeing-737 и Airbus A320.
У МС-21 лучший показатель весовой доли углекомпозитов в конструктиве среди российских самолетов — составляет 35%. Это позволяет улучшить характеристики лайнера и уменьшить затраты на производство.
Локализация (доля отечественных компонентов) МС-21 в 2014 году оценивалась в 50%, в
Семейство МС-21 включает две модели: МС-21–200 (рассчитанный на 132–165 пассажиров) и МС-21–300 (способен вместить от 163 до 211 пассажиров). Самая плотная компоновка предусматривает большее количество кресел, чем у Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. Это позволяет снизить потребление топлива почти на четверть по сравнению с другими современными самолётами аналогичного класса, уменьшить время пребывания в аэропорту на 20% и повысить комфорт пассажиров.
В конце декабря 2021 года первый серийный образец МС-21 с российскими крылом и двигателем поднялся в небо.
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Как рассказал ИА «ИрСити» заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов, МС-21 нужно запускать в серийное производство уже сейчас, не дожидаясь европейской сертификации лайнера. По его словам, из-за введенных Западом санкций, Россия не сможет рассчитывать на техническое обслуживание самолетов иностранного производства, замену комплектующих после выработки ресурса и так далее. В таких условиях отечественные перевозчики смогут пользоваться «Боингами» и «Аэробусами» от года до двух лет, после чего им неминуемо понадобится замена.
Он также отметил, что МС-21 может использоваться и как среднемагистральный лайнер, и как дальнемагистральный — это зависит от числа пассажиров, находящихся на борту. По мнению эксперта, разработанные отечественные технологии позволят лайнеру Иркутского авиазавода конкурировать с ведущими зарубежными аналогами.
«Если заводские возможности иркутского завода будут позволять, то производство можно будет наладить уже сегодня. Испытания прошли, внутренняя сертификация скоро завершится. Думаю, возможности завода в Иркутске позволят строить восемь-десять самолетов в год. Также можно организовать производство на казанском заводе или в Ульяновске, и тогда мощности увеличатся до 30–40 машин в год», — подчеркнул Попов.