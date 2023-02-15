Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске построили на 97 %

Станцию метро «Спортивная» на левом берегу Новосибирска достроили на
Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время отчета перед депутатами горсовета
— На очереди — станция метро «Спортивная». Физические работы фактически завершены, остались последние нюансы. Задача ближайшего времени — получить необходимые разрешения, решить все формальные вопросы, ввести станцию в эксплуатацию, — объяснил мэр.
Власти также планируют откорректировать проект строительства второго тоннеля на Дзержинской линии метрополитена, добавил мэр.
Ранее Анатолий Локоть говорил о том, что строительство «Спортивной» находится в завершающей стадии. К открытию станции в новосибирском метро появятся голоса новых дикторов.