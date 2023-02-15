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Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске построили на 97 %

Для ввода объекта готовят документы

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Работы на станции заканчиваются

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Станцию метро «Спортивная» на левом берегу Новосибирска достроили на 97 %. Для ее ввода в эксплуатацию оформляют документы.

Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время отчета перед депутатами горсовета 15 февраля. В его презентации говорилось о проценте готовности объекта.

— На очереди — станция метро «Спортивная». Физические работы фактически завершены, остались последние нюансы. Задача ближайшего времени — получить необходимые разрешения, решить все формальные вопросы, ввести станцию в эксплуатацию, — объяснил мэр.

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Власти также планируют откорректировать проект строительства второго тоннеля на Дзержинской линии метрополитена, добавил мэр.

Ранее Анатолий Локоть говорил о том, что строительство «Спортивной» находится в завершающей стадии. К открытию станции в новосибирском метро появятся голоса новых дикторов.

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