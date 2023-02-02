«Практически в завершающей стадии»: Анатолий Локоть — о ходе работ на «Спортивной»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что строительство станции метро «Спортивная» находится в завершающей стадии.
Глава города сообщил об этом во время пресс-конференции 2 февраля:
— Проходит экспертизу документация, это рабочий момент. Действительно, там много вопросов, связанных с тем, что пришлось во время строительства применять новые технологические приемы, оборудование менять, в том числе из-за санкций. Поэтому работа ведется. Само строительство практически в завершающей стадии, основные проблемы решены.
Подрядчик строительства «Спортивной» — компания «СпецТрансСтрой», зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир», ООО «Сибирский Поликомпозит».
В декабре прошлого года мэрия продлила срок действия разрешения на строительство станции до конца марта 2023 года. В пресс-службе подрядчика строительства рассказали, какие работы проведут в этом году.