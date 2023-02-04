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На 9-й Гвардейской дивизии водитель сбил 27-летнего парня на «зебре» и скрылся — его ищет ГИБДД

Пострадавшего увезли в больницу с травмами

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На месте работают сотрудники ГИБДД

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Вечером 4 февраля в Ленинском районе Новосибирска водитель иномарки сбил молодого человека на пешеходном переходе, а после скрылся с места ДТП. Теперь водителя разыскивает ГИБДД.

— Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле ехал по улице 9-й Гвардейской дивизии в сторону улицы Ватутина. В пути следования у дома № 1 по улице 9-й Гвардейской дивизии совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.

27-летнего молодого человека увезли в больницу с травмами. На месте работает экипаж ДПС.

Госавтоинспекция обращается ко всем очевидцам данного ДТП: всех, кому известно местонахождение данного автомобиля или кто стал свидетелем данного происшествия, просят обратиться по телефонам: 232-23-51 или 232-23-21.

Ранее в Новосибирске мужчина погиб на пешеходном переходе под колесами двух автомобилей — Lada и Hyundai.

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