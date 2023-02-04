На 9-й Гвардейской дивизии водитель сбил 27-летнего парня на «зебре» и скрылся — его ищет ГИБДД

Вечером 4 февраля в Ленинском районе Новосибирска водитель иномарки сбил молодого человека на пешеходном переходе, а после скрылся с места ДТП. Теперь водителя разыскивает ГИБДД.
— Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле ехал по улице
Госавтоинспекция обращается ко всем очевидцам данного ДТП: всех, кому известно местонахождение данного автомобиля или кто стал свидетелем данного происшествия, просят обратиться по телефонам:
Ранее в Новосибирске мужчина погиб на пешеходном переходе под колесами двух автомобилей — Lada и Hyundai.