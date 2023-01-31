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«Десять сантиметров снега — и делают тротуар»: дорогу решили починить после снегопадов — удивительное видео

В местной УК заявляют, что не знают о работах

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Специально ли была сделана снежная обкладка — неизвестно

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В Новосибирске 31 января решили уложить асфальт напротив дома по улице 1905 года, 23. Удивленные жители отмечают, что смесь вываливают прям в снег.

— Копали несколько дней, теперь тротуар делают. Ну и смех! Десять сантиметров снега — и делают тротуар, — прислал в редакцию видео работ читатель НГС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

В управляющей компании «ЭКО Плюс» корреспонденту НГС ответили, что не знают ни о каких работах у дома. Мастер компании заявил, что ему нужно сначала разобраться в ситуации.

В СГК ответили, что работы в этом месте не проводили. Редакция НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска.

Мы показываем в режиме онлайн, что сейчас происходит в городе из-за длительных снегопадов. В Новосибирске ранее в снегопад уже ремонтировали дороги и укладывали новый асфальт.

АсфальтАсфальт в снегРемонтРемонт тротуара
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