«Десять сантиметров снега — и делают тротуар»: дорогу решили починить после снегопадов — удивительное видео

В Новосибирске 31 января решили уложить асфальт напротив дома по улице 1905 года, 23. Удивленные жители отмечают, что смесь вываливают прям в снег.
— Копали несколько дней, теперь тротуар делают. Ну и смех! Десять сантиметров снега — и делают тротуар, — прислал в редакцию видео работ читатель НГС.
В управляющей компании «ЭКО Плюс» корреспонденту НГС ответили, что не знают ни о каких работах у дома. Мастер компании заявил, что ему нужно сначала разобраться в ситуации.
В СГК ответили, что работы в этом месте не проводили. Редакция НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска.
Мы показываем в режиме онлайн, что сейчас происходит в городе из-за длительных снегопадов. В Новосибирске ранее в снегопад уже ремонтировали дороги и укладывали новый асфальт.