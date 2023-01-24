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Тема дняВозбуждено дело из-за ДТП со скорой и 4 погибшими
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Два автомобиля столкнулись в Новосибирской области — погибла женщина

ДТП произошло на автодороге К-17Р «Новосибирск - Кочки – Павлодар»

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Авария произошла в 17:45

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Вечером 24 января в Новосибирской области произошла авария с автомобилями Lexus RX330 и LADA Priora. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, в результате ДТП погибла 61-летняя женщина.

По данным ведомства, авария произошла в 17:45 в Новосибирском районе на автодороге К-17Р «Новосибирск - Кочки – Павлодар». За рулем Lexus RX330 находился 72-летний мужчина.

— Мужчина, управляя автомобилем Lexus RX330, двигался по автодороге К-17Р «Новосибирск - Кочки – Павлодар» со стороны р.п. Ордынское в направлении. Новосибирска, — указано в сообщении. — На 45 километре, по предварительной информации, совершил выезд на полосу для встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем LADA Priora.

Отмечается, что в результате ДТП погибла 61-летняя женщина, которая являлась пассажиром LADA. Она скончалась на месте аварии. 64-летний водитель автомобиля госпитализирован с многочисленными травмами.

— Водитель Lexus за медицинской помощью не обращался, — уточнили в ведомстве.

Утром 24 января на Северном объезде в Новосибирской области произошла авария с автомобилем скорой помощи. В результате ДТП погибли четыре человека,три пострадали. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело. НГС следил за ликвидацией последствий ДТП и работой правоохранителей в режиме онлайн.

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