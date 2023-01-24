Два автомобиля столкнулись в Новосибирской области — погибла женщина

По данным ведомства, авария произошла в 17:45 в Новосибирском районе на автодороге К-17Р «Новосибирск - Кочки – Павлодар». За рулем Lexus RX330 находился 72-летний мужчина.



— Мужчина, управляя автомобилем Lexus RX330, двигался по автодороге К-17Р «Новосибирск - Кочки – Павлодар» со стороны р.п. Ордынское в направлении. Новосибирска, — указано в сообщении. — На 45 километре, по предварительной информации, совершил выезд на полосу для встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем LADA Priora.

