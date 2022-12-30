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При обустройстве дороги под Новосибирском пропали 2,6 миллиона рублей: чиновников подозревают в халатности

Следователи намереваются дать «принципиальную правовую оценку» действиям должностных лиц

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По какой-то причине чиновники не предъявляли претензий подрядчику, который не выполнил условия контракта

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СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц администрации рабочего поселка Колывань.

Поводом стала пропажа 2,6 миллионов рублей, выделенных на обустройство улицы в поселке и обустройство дороги. Всего было выделено 43 миллиона рублей.


— По условиям контракта, все работы по обустройству дороги должны были завершиться в конце 2021 года, однако организацией работы фактически не велись, и дорога оказалась брошена подрядчиком, что затрудняло движение весь осенне-зимний период, — сообщили в областном управлении СК.

У администрации поселка с ноября 2021 по апрель 2022 года имелись сведения о допускаемых подрядчиком нарушениях, но ничего не было предпринято. Именно поэтому чиновников подозревают в халатности.

— В рамках расследования уголовного дела следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности, — заверили в СК.

Материалы в следственный комитет были переданы прокуратурой, которая держит на контроле ход расследования.

В декабре главе Центрального округа Новосибирска предъявили обвинение из-за демонтажа стелы героям ВОВ. Следователи СКР обвиняют Сергея Канунникова в халатности.

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