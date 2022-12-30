При обустройстве дороги под Новосибирском пропали 2,6 миллиона рублей: чиновников подозревают в халатности

Материалы в следственный комитет были переданы прокуратурой, которая держит на контроле ход расследования.



В декабре главе Центрального округа Новосибирска предъявили обвинение из-за демонтажа стелы героям ВОВ. Следователи СКР обвиняют Сергея Канунникова в халатности.

