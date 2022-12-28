Вечерние пробки в 10 баллов сковали Новосибирск — показываем, где придется постоять

Вечером 28 декабря новосибирцы встали в огромные пробки. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на городских магистралях оценивается в 10 баллов.
Как сообщают читатели НГС, на правом берегу мегаполиса затор с незначительными просветами образовался от станции метро «Заельцовская» до «Речного вокзала». Также пробка образовалась на улицах Фрунзе, Писарева и Дуси Ковальчук. Димитровский и Октябрьский мост также «окрашены» в красный цвет.
На левом берегу Новосибирска затор возник на площадях Труда и Энергетиков, улицах Котовского, Пархоменко, Блюхера, Новогодняя и Космическая.
По данным «Яндекса», дорожная ситуация оценивается в 9 баллов. Пробка образовалась на проспекте Дзержинского, Богдана Хмельницкого и Кошурникова.
Отметим, что заторы на дорогах города возникают уже несколько дней подряд. Так, 27 декабря ситуация на дорогах оценивалась в 8 баллов.