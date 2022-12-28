Вечерние пробки в 10 баллов сковали Новосибирск — показываем, где придется постоять

По данным «Яндекса», дорожная ситуация оценивается в 9 баллов. Пробка образовалась на проспекте Дзержинского, Богдана Хмельницкого и Кошурникова.



Отметим, что заторы на дорогах города возникают уже несколько дней подряд. Так, 27 декабря ситуация на дорогах оценивалась в 8 баллов.

