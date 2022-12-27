Улицы «окрасились» в красный цвет: 8-балльные пробки сковали Новосибирск

Вечером 27 декабря Новосибирск сковали пробки. По данным «Яндекса», ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.
Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Также, по данным сервиса, пробка с незначительными просветами растянулась на Красном проспекте и Большевистской. Отметим, что на некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП.
Левобережная часть Новосибирска также окрашена в красный цвет. Пробки образовались на улице Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко.
Сервис 2ГИС дорожную ситуацию оценивают в 8 баллов. Кроме затора на Кирова, Бориса Богаткова, Кошурникова.
Ранее центр Новосибирска, где проходит шествие Первого всероссийского съезда Дедов Морозов, сковали пробки. Ситуация на дорогах оценивалась в 10 баллов.