Центр Новосибирска сковали 10-балльные пробки — там проходит шествие Первого всероссийского съезда Дедов Морозов

Вечером 22 декабря центр Новосибирска, где проходит шествие Первого всероссийского съезда Дедов Морозов, сковали пробки. По данным 2ГИС, заторы образовались у Новосибирского театра оперы и балета; улица Советская у Первомайского сквера «окрасилась» в красный цвет.
Как сообщается на сайте сервиса, движение затруднено на Красном проспекте, а также улицах Орджоникидзе, Ленина и Максима Горького. Пробки также зафиксированы на улицах Вокзальная магистраль, Фрунзе, Державина и Гоголя.
По данным сервиса, заторы образовались на улицах Военной и Ипподромской, проспекте Димитрова и Писарева. Ситуация на дорогах города оценивается в 10 баллов. В городе произошло не менее 10 ДТП.
Во время пробок 22 декабря в Новосибирске проходит шествие Первого всероссийского съезда Дедов Морозов от кинотеатра до театрального сквера у НОВАТа. В рамках праздничного мероприятия около Оперного театра откроют главную елку города.
Добавим, в Новосибирске открылся Первый всероссийский съезд Дедов Морозов, на котором выступил мэр Анатолий Локоть. Глава города выступил на сцене концертного зала имени Маяковского и сказал, что он — не мэр. Угадаете, кем он себя назвал?