На Красном проспекте собирается праздничная толпа — что там произойдет через час

В Новосибирске открылся Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов. Программа началась со встречи главного зимнего волшебника Якутии на станции «Первомайская».
В кинотеатре имени Маяковского уже состоялось Пленарное заседание съезда и церемония гашения конверта «Новосибирск — Новогодняя столица России» Главным Дедом Морозом из Великого Устюга.
Сегодня вечером, с 17:00 начнется шествие Первого Всероссийского съезда Дедов Морзов от кинотеатра до театрального сквера у НОВАТа, где откроют Главную Ёлку города. Мероприятие у театра будет длиться с 17:30 до 18:30. В Новосибирске новогодние волшебники пробудут до 25 декабря.
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