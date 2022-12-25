Дорого, долго и ни черта не понятно. Как я машину со штрафстоянки в Новосибирске спасала — колонка главреда НГС

— Но ведь мне сказали в полиции, что сразу к вам…

— А они всех обманывают, свою епархию знают, а больше ничего, да и вообще нас всех обманывают: нам вот тут тоже обещали зарплату большую. Обманули, — весело ответили парни-охранники. На предложение каким-то образом отдать машину грустно покрутили головой.

Делать нечего, стремительно падающий заряд на телефоне давал возможность на вызов такси. А ведь в телефоне электронное ОСАГО, да и вообще — вся жизнь. Такси вызвала, госномер запомнила, пальцы на ветру отморозила. Телефон умер и оживать больше не собирался.

— Да ладно вам, во всём надо искать позитив, может, это вас уберегло от чего-то плохого, — пытался приободрить водитель такси.

— Оп, не получилось сократить... — продолжил он, когда наша машина вместо движения вперед в гору в районе «Ауры» начала скатываться назад. Прекрасно, думаю, осталось перевернуться в такси и застрять в сугробе, и день — удался.