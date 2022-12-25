Дорого, долго и ни черта не понятно. Как я машину со штрафстоянки в Новосибирске спасала — колонка главреда НГС

Автомобиль главреда НГС Марины Малковой накануне увезли на эвакуаторе из-за парковки в трех метрах от пешеходного перехода. Нарушение налицо (хотя из-за неубранных с парковочных мест куч снега с этим можно было бы поспорить), придется смириться и заплатить штраф. Но вот процесс спасения машины со штрафстоянки оказался тем еще квестом. Публикуем мнение от первого лица — оно может не совпадать с мнением властей, полиции или хозяина бизнеса, что, впрочем, никак не повлияет на существование достаточно серьезной проблемы в мегаполисе.
Когда моя машина вдруг пропадает с того места, где я ее (вроде бы) оставила несколько часов назад, — это всегда неприятно. Сначала начинаешь ощущать себя до невозможности пустоголовой: как можно было припарковать автомобиль и забыть где, ведь он не мог никуда исчезнуть. Пробежка по кварталу либо решает эту проблему, либо нет. Если нет — наступает вторая фаза: а что теперь делать-то? В Челябинске, где так же, как и в Новосибирске, парковочное пространство в центре много лет пребывает в состоянии хаоса, я привыкла: ювелирно парковаться правильно, парковаться там, где не достанет эвакуатор, ну… или забирать машину со спецстоянки с помощью звонка какому-нибудь доброму человеку. Но в целом — в этой сфере там такой же бардак, как и в столице Сибири.
Приехав утром на работу и поняв, что все отведенные для парковок места напрочь завалены снегом, который прошел еще дня два или три назад, поставила машину кое-как — главное, не в сугробе. Знак пешеходного перехода, который обычно смущает и заставляет буквально шагами измерять пятиметровое расстояние, в этот раз показался унылым и не представляющим опасности: ну кто поедет эвакуировать машины в такой ситуации, когда встать реально негде, разве что на самой дороге. Но нет. Бизнес на эвакуации не знает пощад и не признаёт ошибок. В обед я в этом убедилась. Пробежка по кварталу, как уже стало понятно, успеха не принесла.
По совету коллег звоню в 112, там дают номер службы эвакуации:
— Ты позвони на 02 и прикинься дурочкой: скажи, что машина пропала, может, ее украли, они тогда всё скажут, — говорит одна из коллег, ссылаясь на практику мужа.
Звоню в дежурку, параллельно вызываю такси в надежде быстрее поехать уже куда-то и не тратить время, стоя на морозе. Девушка на том конце трубки советует набирать
— Ехать сразу туда? — спрашиваю.
— Да, можете сразу туда, там всё оплатите — ответила женщина в дежурной части.
— Давайте на Кулагина, — говорю таксисту.
Поездка по зимнему, а тем более предновогоднему Новосибирску — довольно сомнительное удовольствие: пробки, грязь от реагента, на маленьких улицах — бугры из наледи и опасные колеи. Кулагина — это небольшой рукав над Ипподромской недалеко от «Ауры». Центр города, но напоминает промзону. Таких мест в Новосибирске вообще довольно много, от того контраст между столичным размахом, такими же претензиями и по-российски деревенским разгильдяйством кажется порой слишком явным. Сама штрафстоянка — под стать. Место для нее новое, а вот сделано всё по старинке: маленький обшарпанный сарай, к которому надо пробираться по железным ступеням. Не упал и не покалечился — хорошо, зайдешь и пойдешь дальше по инстанциям. Без машины.
— Вам надо в ГИБДД области на Владимировскую, там берете протокол и разрешение на выезд и снова к нам.
— Но ведь мне сказали в полиции, что сразу к вам…
— А они всех обманывают, свою епархию знают, а больше ничего, да и вообще нас всех обманывают: нам вот тут тоже обещали зарплату большую. Обманули, — весело ответили парни-охранники. На предложение каким-то образом отдать машину грустно покрутили головой.
Делать нечего, стремительно падающий заряд на телефоне давал возможность на вызов такси. А ведь в телефоне электронное ОСАГО, да и вообще — вся жизнь. Такси вызвала, госномер запомнила, пальцы на ветру отморозила. Телефон умер и оживать больше не собирался.
— Да ладно вам, во всём надо искать позитив, может, это вас уберегло от чего-то плохого, — пытался приободрить водитель такси.
— Оп, не получилось сократить... — продолжил он, когда наша машина вместо движения вперед в гору в районе «Ауры» начала скатываться назад. Прекрасно, думаю, осталось перевернуться в такси и застрять в сугробе, и день — удался.
Но Артем, так представился мой спутник, не унывал: у него несколько машин, работу свою он любит, а вот на украшение города посмотреть не успевает.
— Там красиво, оленей в центре поставили, — рассказываю ему.
— А, то есть портреты свои, молодцы, 150 миллионов на лампочки потратили и счастливы.
— А вы можете помочь мне провод где-то купить, пока едем, не близко же ехать, я подзаряжу у вас пока? — думаю о своем телефоне.
В итоге останавливаемся, покупаю провод в «Фикс Прайсе», едем дальше, Артем расстраивается, что на все его ободряющие вопросы отвечаю только: «да», «нет» и «фиг знает». Ну а что еще можно знать, когда уже третий час едешь куда-то, не знаю куда и зачем, — по городу, в котором не едет ничего и никуда (ну нет, метро, вероятно, едет).
Место для вызволения эвакуированных авто и разбора ДТП под гордым названием «УГИБДД по Новосибирской области» выглядит, как оказалось, примерно так же, как сарай штрафстоянки: здание вплотную к железной дороге, прямо перед семафором и со скользким крыльцом с крутыми ступенями: ну, если идешь после ДТП, чтоб уж убиться окончательно. Доступная среда — не, не слышали. Внутри всё примерно в такой же атмосфере: железные стулья, обклеенная бумагами дверь, две очереди раздраженных и уставших людей: на разбор и на эвакуацию.
— А чего штрафы не оплачены? Платите. А ОСАГО где? Без ОСАГО не дам документ, — говорит женщина-инспектор.
Телефон остался на зарядке в такси: водитель, видимо, понял, что мне совсем грустно и предложил дождаться, пока я решу вопросы, а потом увезти назад на стоянку. Забираю телефон, едва не падаю на скользких ступеньках, плачу штрафы с камер, получаю документы, подслушиваю историю про собаку, которую эвакуировали вместе с машиной. И ура. Мы едем назад. Таксист Артем желает удачи, поздравляет с наступающим Новым годом и отказывается от предложения перевести ему денег на карту — назад он меня вез просто так, бесплатно. И от этого стало как-то хорошо — значит, не всё еще потеряно, хотя это не точно.
Машину я забрала уже к вечеру. На всё, без учета суммы ранее начисленных штрафов, ушло около 5 часов и 4200 рублей. Почему нельзя привести работу по эвакуации машин в какое-то более организованное состояние — непонятно. В чем сложность: отправлять всех не в ГИБДД области, а куда-то ближе к месту штрафстоянки, почему не наладить четкий механизм действия, инструкцию, поставить работающие телефоны или организовать call-центр. Вопрос явно не в деньгах, потому что денег в этой сфере крутится ой как много, а в чем-то другом, как будто — в намеренном издевательстве над водителями за допущенное нарушение. Повторюсь — в Челябинске всё ровно то же самое, разве что помещение на стоянке там побольше и поцивильнее. Одно время в нем же сидел и инспектор ДПС, который сразу оформлял все документы, но это было давно и, кажется, эту практику прикрыли.
В ближайшее время мы сами составим такую инструкцию со всеми адресами и схемами, чтобы новосибирцам, оказавшимся в подобной ситуации, было немного проще и спокойнее.
В Новосибирске весной этого года прошли рейды против нелегальных парковок. Эвакуировали машины буквально десятками.