«Собака едет на штрафстоянку»: эвакуатор забрал с улицы Кирова «Мазду» с животным внутри

В Октябрьском районе Новосибирска сегодня, 21 декабря, эвакуировали машину с собакой внутри. Автомобиль был неправильно припаркован на улице Кирова.



— В 11:02 при въезде с улицы Маковского на парковке банка «Открытие» по адресу Кирова, 44 погрузили на эвакуатор серебристую Mazda Familia с закрытой в машине собакой. Живое существо осталось в машине и едет на штрафстоянку. Владелец не в курсе, — сообщил читатель НГС.