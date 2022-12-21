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«Собака едет на штрафстоянку»: эвакуатор забрал с улицы Кирова «Мазду» с животным внутри

Нарушений в действиях сотрудников ГИБДД нет

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Животные не упоминаются в правилах эвакуации как препятствие для этого процесса

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В Октябрьском районе Новосибирска сегодня, 21 декабря, эвакуировали машину с собакой внутри. Автомобиль был неправильно припаркован на улице Кирова.

— В 11:02 при въезде с улицы Маковского на парковке банка «Открытие» по адресу Кирова, 44 погрузили на эвакуатор серебристую Mazda Familia с закрытой в машине собакой. Живое существо осталось в машине и едет на штрафстоянку. Владелец не в курсе, — сообщил читатель НГС.

В ГИБДД информацию подтвердили.

— Сотрудник ДПС зарегистрировал нарушение правил парковки, составил акт передачи транспортного средства и передал его сотрудникам службы эвакуации. В процессе эвакуации и перемещения транспортного средства к сотрудникам Госавтоинспекции никто не обращался с вопросами и жалобами. Нарушений в действиях сотрудников Госавтоинспекции не усматривается. Упоминаний о животных в правилах эвакуации не значится, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

В центре Новосибирска в ноябре на перекрестке улиц Ленина и Урицкого водитель не захотел, чтобы его машину Toyota Land Cruiser увезли из-за неправильной парковки, и забрался на эвакуатор.

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