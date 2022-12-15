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«Есть трудности с приложением»: сбой произошел в работе «Яндекс.Такси» в Новосибирске

Сделать заказ невозможно

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Пользователи не могут заказать такси

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В Новосибирске произошел сбой в работе приложения «Яндекс.Такси». Проблемы с вызовом такси начались около 15:30 сегодня, 15 декабря. По данным сервиса «Детектор сбоев» трудности возникли в разных регионах, в том числе в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге и Ставрополе.

— Пишет: «Есть трудности с приложением. Подождите, скоро все наладится», — сообщил читатель НГС

Пользователи жалуются на неработающее приложение

Пользователи жалуются на неработающее приложение

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Редакция НГС обратилась за комментариями в «Яндекс.Такси». Ответ будет опубликован после получения.

В начале ноября у сервиса также произошел массовый сбой.

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