«Есть трудности с приложением»: сбой произошел в работе «Яндекс.Такси» в Новосибирске

В Новосибирске произошел сбой в работе приложения «Яндекс.Такси». Проблемы с вызовом такси начались около 15:30 сегодня, 15 декабря. По данным сервиса «Детектор сбоев» трудности возникли в разных регионах, в том числе в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге и Ставрополе.
— Пишет: «Есть трудности с приложением. Подождите, скоро все наладится», — сообщил читатель НГС
Редакция НГС обратилась за комментариями в «Яндекс.Такси». Ответ будет опубликован после получения.
В начале ноября у сервиса также произошел массовый сбой.