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«Сбой по всей стране»: сервис «Яндекс.Такси» перестал работать в Новосибирске

Водители не могут принимать заказы, а пассажиры — прогрузить приложение

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Проблемы с сервисом не только у пассажиров, но и у водителей

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Сервис «Яндекс.Такси» перестал работать в Новосибирске. Об этом в редакцию НГС сообщили горожане, а также водители такси.

— Сбой по всей стране. Таксопарки водителей обзванивают. Не сказали, когда починят, — рассказал корреспонденту НГС водитель такси Евгений.

В чатах таксистов также активно обсуждают сложившуюся ситуацию. У кого-то сервис полностью не работает, у кого-то лишь частично.

Пользователи видят сообщения об ошибке

Пользователи видят сообщения об ошибке

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Редакция НГС обратилась с запросом в «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию — в компании сообщили, что готовят ответ.

Ранее в Новосибирске таксисты заявили о падении количества заказов и массовом отъезде иностранных водителей. Они связывают это с непростой ситуацией в стране, ростом цен на поездки, а также с падением заработка.

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