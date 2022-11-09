«Сбой по всей стране»: сервис «Яндекс.Такси» перестал работать в Новосибирске
Водители не могут принимать заказы, а пассажиры — прогрузить приложение
Сервис «Яндекс.Такси» перестал работать в Новосибирске. Об этом в редакцию НГС сообщили горожане, а также водители такси.
— Сбой по всей стране. Таксопарки водителей обзванивают. Не сказали, когда починят, — рассказал корреспонденту НГС водитель такси Евгений.
В чатах таксистов также активно обсуждают сложившуюся ситуацию. У кого-то сервис полностью не работает, у кого-то лишь частично.
Редакция НГС обратилась с запросом в «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию — в компании сообщили, что готовят ответ.
Ранее в Новосибирске таксисты заявили о падении количества заказов и массовом отъезде иностранных водителей. Они связывают это с непростой ситуацией в стране, ростом цен на поездки, а также с падением заработка.