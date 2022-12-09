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В Новосибирске на два дня перестанет курсировать троллейбус № 29

Ограничение связано с заменой опор контактной сети

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На участке заменят опоры контактной сети

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В Новосибирске с 00:00 часов 12 декабря до 5:00 часов 14 декабря перестанет курсировать троллейбус № 29. Ограничение связано с заменой аварийных опор контактной сети.

«На время производства работ троллейбусный маршрут № 29 «Северо-Чемской ж/м» — «м. "Площадь Маркса"» будет закрыт», — сообщили в пресс-центре мэрии.

Ранее в Новосибирске на Ватутина ограничили движение из-за аварийного ремонта теплотрассы.

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