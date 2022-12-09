В Новосибирске на два дня перестанет курсировать троллейбус № 29

В Новосибирске с 00:00 часов 12 декабря до 5:00 часов 14 декабря перестанет курсировать троллейбус
«На время производства работ троллейбусный маршрут
Ранее в Новосибирске на Ватутина ограничили движение
Ограничение связано с заменой опор контактной сети
В Новосибирске с 00:00 часов 12 декабря до 5:00 часов 14 декабря перестанет курсировать троллейбус
«На время производства работ троллейбусный маршрут
Ранее в Новосибирске на Ватутина ограничили движение
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