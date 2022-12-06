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В Новосибирске на Ватутина ограничили движение — показываем участок на карте

Там будут проводить аварийный ремонт теплотрассы

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Движение ограничили около дома по адресу улица Котовского, 11

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В Ленинском районе Новосибирска ограничили движение транспорта на пересечении улиц Ватутина и Котовского из-за аварийного ремонта теплотрассы. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, ограничения начали действовать с 5 декабря, работы планируют закончить 18 декабря.

Движение ограничили в районе жилого дома по адресу улица Котовского, 11, на 3,5 метра сузили улицу Котовского, на 2 метра сузили улицу Ватутина. Работы на теплотрассе проводит компания ООО «НТСК».

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2018 году. Ее учредитель — ООО «Сибирская генерирующая компания». На конец 2021 года выручка организации составила 4,5 миллиарда рублей, чистый убыток — 408,9 миллиона рублей.


В мэрии предупредили, что водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что с 5 декабря в Новосибирске более ста домов отключили от теплоснабжения. Тогда с 10:00 начали устранять дефект на пересечении улиц Котовского и Ватутина. В район отключения попали 46 домов.

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Ленинский районОграничение движенияРемонт теплотрассы
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