В Новосибирске на Ватутина ограничили движение — показываем участок на карте

В Ленинском районе Новосибирска ограничили движение транспорта на пересечении улиц Ватутина и Котовского из-за аварийного ремонта теплотрассы. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, ограничения начали действовать с 5 декабря, работы планируют закончить
Движение ограничили в районе жилого дома по адресу улица Котовского, 11, на
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2018 году. Ее учредитель — ООО «Сибирская генерирующая компания». На конец 2021 года выручка организации составила 4,5 миллиарда рублей, чистый убыток —
В мэрии предупредили, что водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, что с 5 декабря в Новосибирске более ста домов отключили от теплоснабжения. Тогда с 10:00 начали устранять дефект на пересечении улиц Котовского и Ватутина. В район отключения попали 46 домов.