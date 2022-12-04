МВД по Новосибирской области закупит 75 легковых автомобилей за 72,1 млн рублей

Согласно документации закупки, в 43 легковых автомобилях должно быть 4 посадочных места, объем двигателя — не менее 1500 и не более 2000 кубических сантиметров. Количество дверей — не более трех. Еще в 32 легковых автомобилях посадочных мест — 5, количество дверей — не менее пяти. Все автомобили на механике, белого цвета, выпущенные не ранее 2022 года. Победитель торгов должен будет поставить автомобили с 10 января по 30 июня 2023 года.

