МВД по Новосибирской области закупит 75 легковых автомобилей за 72,1 млн рублей

Управление МВД по Новосибирской области объявило аукцион на поиск компании, которая поставит 75 легковых автомобилей на сумму более 72 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно документации закупки, в 43 легковых автомобилях должно быть 4 посадочных места, объем двигателя — не менее 1500 и не более 2000 кубических сантиметров. Количество дверей — не более трех. Еще в 32 легковых автомобилях посадочных мест — 5, количество дверей — не менее пяти. Все автомобили на механике, белого цвета, выпущенные не ранее 2022 года. Победитель торгов должен будет поставить автомобили с 10 января по 30 июня 2023 года.
Заявки на участие в тендере на поставку автомобилей будут принимать до 12 декабря, а итоги подведут 14 декабря 2022 года. Начальная максимальная цена контракта —
Ранее стало известно, что для Новосибирска закупят 120 троллейбусов. На них потратят почти 5 миллиардов рублей.