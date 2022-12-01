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«Тойота» протаранила четыре припаркованные машины на Линейной — фото массового ДТП

По данным в отделе пропаганды городской ГИБДД, в аварии никто не пострадал

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Большая часть поврежденных автомобилей стояла на парковке

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1 декабря в Заельцовском районе Новосибирска произошло массовое ДТП на парковке. Женщина за рулем Toyota Camry врезалась в автомобиль KIA Rio X-Line, а после протаранила еще 4 машины, которые стояли на парковке.

— ДТП оформили с материальным ущербом. Обошлось без пострадавших, — сообщили НГС в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Аварию оформили с материальным ущербом

Аварию оформили с материальным ущербом

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Как написали очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», ДТП произошло на улице Линейной.

— В аварии поучаствовали седан Toyota Avensis, седан Toyota Premio, универсал Subaru Outback, хетчбэк Daihatsu Move, хетчбэк KIA Rio X-Line и седан Toyota Camry. Два последних автомобиля стали главными участниками ДТП, остальные машины стояли на парковках, — пояснили пользователи.

Ранее в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два трамвая. В ДТП пострадали 17 человек.

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