В Новосибирске столкнулись два автомобиля — один из водителей скрылся

Вечером 16 ноября в Калининском районе Новосибирске столкнулись два автомобиля. По данным пресс-службы ГИБДД по Новосибирску, в результате ДТП пострадал подросток. Авария произошла в 20:55 на улице Тайгинская.
— Неустановленный водитель, на неустановленном автомобиле двигался со стороны улицы Б. Хмельницкого в сторону улицы Овчукова. Напротив дома 6/701 по улице Тайгинская совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Рено Логан», под управлением водителя 1984 г.р., после чего с места ДТП скрылся, — сообщили в ведомства.
Предположительно, водитель ехал на автомобиле «Хонда Степ Вагон». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
В результате происшествия пострадал 13-летний пассажир «Рено Логан». Мальчика доставили в больницу.
— Госавтоинспекция города Новосибирска обращается ко всем, кто располагает информацией по данному факту ДТП, обратиться по тел. 232–23–08, 232–23–32, либо по адресу: улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Новосибирску, — указано в сообщении.
Утром 16 ноября на Северном объезде Новосибирска произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два сотрудника детской хоккейной школы Sibir Kids.