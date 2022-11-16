20idei
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 60.31
eur 62.63
СрочноКак горело РОВД - огненный фоторепортаж
Все новости
Все новости

В Новосибирске столкнулись два автомобиля — один из водителей скрылся

В результате аварии пострадал 13-летний подросток

37
ds

ДТП произошло на улице Тайгинская.

Поделиться

Вечером 16 ноября в Калининском районе Новосибирске столкнулись два автомобиля. По данным пресс-службы ГИБДД по Новосибирску, в результате ДТП пострадал подросток. Авария произошла в 20:55 на улице Тайгинская.

— Неустановленный водитель, на неустановленном автомобиле двигался со стороны улицы Б. Хмельницкого в сторону улицы Овчукова. Напротив дома 6/701 по улице Тайгинская совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Рено Логан», под управлением водителя 1984 г.р., после чего с места ДТП скрылся, — сообщили в ведомства.

Предположительно, водитель ехал на автомобиле «Хонда Степ Вагон». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

В результате аварии пострадал 13-летний подросток

В результате аварии пострадал 13-летний подросток

Поделиться

В результате происшествия пострадал 13-летний пассажир «Рено Логан». Мальчика доставили в больницу.

— Госавтоинспекция города Новосибирска обращается ко всем, кто располагает информацией по данному факту ДТП, обратиться по тел. 232–23–08, 232–23–32, либо по адресу: улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Новосибирску, — указано в сообщении.

Утром 16 ноября на Северном объезде Новосибирска произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два сотрудника детской хоккейной школы Sibir Kids.

По теме

ГИБДДДТПАварияПодросток
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2