В Новосибирске столкнулись два автомобиля — один из водителей скрылся

Вечером 16 ноября в Калининском районе Новосибирске столкнулись два автомобиля. По данным пресс-службы ГИБДД по Новосибирску, в результате ДТП пострадал подросток. Авария произошла в 20:55 на улице Тайгинская.

— Неустановленный водитель, на неустановленном автомобиле двигался со стороны улицы Б. Хмельницкого в сторону улицы Овчукова. Напротив дома 6/701 по улице Тайгинская совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Рено Логан», под управлением водителя 1984 г.р., после чего с места ДТП скрылся, — сообщили в ведомства.

