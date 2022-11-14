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Пробка в 7 километров на Большевистской из-за ДТП: утренние заторы сковали Новосибирск — где не проехать

Публикуем, что водители думают о ситуации на дорогах

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В целом сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах Новосибирска на 7 баллов

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В Новосибирске утро понедельника, 14 ноября, для многих водителей и пассажиров началось с пробок.

На улице Большевистской затор около 7 километров. В районе Речного вокзала в левом ряду ДТП — на месте работают медики. Замечены две машины — скорой помощи и реанимации.

Пробка растянулась на 7 километров

Пробка растянулась на 7 километров

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Труднее всего проехать по Станционной, Ватутина. Непросто преодолеть и площадь Труда, хоть там и посвободнее, чем обычно.

Почти 4 километра затор на улице Сибиряков-Гвардейцев.

В целом сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах Новосибирска на 7 баллов. Водители сегодня особо активно высказывают свое возмущение в приложении 2ГИС. Смотрим, что они пишут.

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В субботу на трассе Омск — Новосибирск образовалась многокилометровая пробка из грузовиков — она попала на видео.

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