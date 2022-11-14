Пробка в 7 километров на Большевистской из-за ДТП: утренние заторы сковали Новосибирск — где не проехать
Публикуем, что водители думают о ситуации на дорогах
В Новосибирске утро понедельника,
На улице Большевистской затор около 7 километров. В районе Речного вокзала в левом ряду ДТП — на месте работают медики. Замечены две машины — скорой помощи и реанимации.
Труднее всего проехать по Станционной, Ватутина. Непросто преодолеть и площадь Труда, хоть там и посвободнее, чем обычно.
Почти 4 километра затор на улице Сибиряков-Гвардейцев.
В целом сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах Новосибирска на
В субботу на трассе Омск — Новосибирск образовалась многокилометровая пробка из грузовиков — она попала на видео.