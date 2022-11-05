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Самолёт Минобороны до Новосибирска экстренно сел в Екатеринбурге — что произошло

Командир принял решение экстренно вернуть судно на аэродром

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Командир принял решение развернуть судно

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Вчера, 4 ноября, самолет Минобороны РФ Ту-154 летел из Екатеринбурга в Новосибирск. Капитан судна решил экстренно вернуть на аэродром вылета из-за растрескивания лобового стекла. Сообщили в телеграм-канале Aviaincident.

— По докладу экипажа воздушного судна произошло растрескивание лобового стекла. Командир воздушного судна принял решение выполнить возврат на аэродром вылета Екатеринбург (Кольцово), — говорится телеграм-канале Aviaincident.

Вчера днем самолет из Санкт-Петербурга в Барнаул сделал несколько кругов над Новосибирском. Следы от него удивили жителей города. Самолеты из четырех городов, которые летели в Барнаул не смогли приземлиться из-за метеоусловий их направили в Новосибирск.

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