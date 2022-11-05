Самолёт Минобороны до Новосибирска экстренно сел в Екатеринбурге — что произошло
Командир принял решение экстренно вернуть судно на аэродром
Вчера, 4 ноября, самолет Минобороны РФ Ту-154 летел из Екатеринбурга в Новосибирск. Капитан судна решил экстренно вернуть на аэродром вылета из-за растрескивания лобового стекла. Сообщили в телеграм-канале Aviaincident.
— По докладу экипажа воздушного судна произошло растрескивание лобового стекла. Командир воздушного судна принял решение выполнить возврат на аэродром вылета Екатеринбург (Кольцово), — говорится телеграм-канале Aviaincident.
Вчера днем самолет из Санкт-Петербурга в Барнаул сделал несколько кругов над Новосибирском. Следы от него удивили жителей города. Самолеты из четырех городов, которые летели в Барнаул не смогли приземлиться из-за метеоусловий их направили в Новосибирск.