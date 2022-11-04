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Тема дняСамолеты не смогли приземлиться
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Самолеты из четырех городов направили в Новосибирск из-за тумана

Они не смогли приземлиться в Барнауле

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Один из самолетов сделал несколько кругов над городом

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Самолеты, которые летели в Барнаул утром 4 ноября, перенаправили в Новосибирск из-за метеоусловий.

— По метеоусловиям (туман) все рейсы ушли на запасной аэродром Толмачево, — сообщили изданию «Коммерсант-Сибирь» в пресс-службе аэропорта Барнаула.

В Новосибирске приземлились самолеты из Санкт-Петербурга, Сочи, Москвы и Казани.

Ранее НГС писал о том, что рейс из Санкт-Петербурга в Барнаул сделал несколько кругов над Новосибирском. Следы от него попали на фото.

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