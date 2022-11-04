Самолет кружит над центром Новосибирска — он должен был приземлиться в Барнауле
Рейс летит из Санкт-Петербурга
Сегодня днем, 4 ноября, в небе над Новосибирском заметили следы от кружащего самолета. По данным сервиса Flightradar, он выполняет рейс из Санкт-Петербурга в Барнаул.
Круги заметили около 12:00. Самолет принадлежит авиакомпании Nordwind Airlines.
По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сегодня утром в регионе наблюдается густой туман. В аэропорту Барнаула не ответили на вопрос корреспондента НГС о причине переноса рейса, в пресс-службе Толмачево тоже не ответили на вопросы о том, почему над городом кружится самолет. НГС направил запрос в авиакомпанию Nordwind Airlines, чтобы узнать подробности.
Ранее самолет компании «ИрАэро» Новосибирск — Ташкент совершил вынужденную посадку после взлета из аэропорта Толмачево. Перед этим он около часа кружил над аэропортом.